Lavori sul ponte del fiume Borello. Tratto chiuso, i percorsi alternativi

La Provincia di Forlì-Cesena informa che la Sp 29 Borello-Ranchio sarà chiusa al transito veicolare nel tratto al km 8+440, in località Linaro di Mercato Saraceno, per consentire l’esecuzione di interventi strutturali sul ponte sul fiume Borello. I lavori rientrano nel progetto di adeguamento delle barriere stradali e nella manutenzione straordinaria di pile e impalcati. La strada sarà chiusa dalle 8 di martedì 26 alle 19 di mercoledì 27 agosto. I percorsi alternativi: per chi entra o esce da Linaro, utilizzare la Sp53 Mercato Saraceno-Linaro, che collega direttamente Linaro a Mercato Saraceno; per chi entra o esce da Ranchio, utilizzare la Sp128 Tezzo, che collega Ranchio a Sarsina. La segnaletica con le deviazioni sarà installata lungo le principali arterie che si immettono sulla Sp29.

I lavori, avviati a giugno, si concluderanno entro l’autunno. Il progetto prevede la manutenzione straordinaria del ponte. Gli interventi comprendono: pulizia dalla vegetazione, rinforzo dei timpani in muratura con inserimento di catene, rinforzo e riparazioni localizzate di pile in muratura e archi in calcestruzzo, demolizione e ricostruzione di cordoli e barriere di sicurezza stradale, rifacimento della pavimentazione stradale.