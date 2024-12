Lavori sul ponte di via Viona. Esulta Scagnelli (FI): "Finalmente"

Soddisfazione per Forza Italia a San Mauro Pascoli per la la sistemazione del ponte di via Viona, vicino a Villa Torlonia. Da questa primavera, sul ponte manca parte del parapetto lato mare a causa di un sinistro stradale che lo ha danneggiato.

Dice Cristian Scagnelli, coordinatore di Forza Italia a San Mauro Pascoli: "Stando alla risposta scritta da parte del sindaco in seguito alla nostra interpellanza, avrebbe dovuto essere sistemato nel mese di ottobre. Ora apprendiamo finalmente che è stata emessa ordinanza per regolare il traffico e i lavori sono stati avviati. Ci preme ricordare che il lavoro di sistemazione poteva essere fatto immediatamente senza attendere lungaggini assicurative o altro. Nella medesima seduta del consiglio comunale si è votata anche una mozione, presentata dalla minoranza, su un tema da noi proposto: la realizzazione di area sosta camper e relativo bando del Ministero del Turismo. La mozione è stata bocciata dalla maggioranza, però ha incassato dal sindaco Moris Guidi, oltre ai ringraziamenti, una nota in cui riferisce di essere un’ottima proposta per la quale ci sono in corso valutazioni da parte degli uffici comunali".

Conclude quindi il coordinatore di Forza Italia di San Mauro Pascoli, Scagnelli: "Le buone idee restano tali a prescindere da chi le propone. Mi auguro nelle prossime occasioni di vedere approvate le proposte della minoranza, evitando le schermaglie politiche. Non dimentichiamo che il fine ultimo è il miglioramento della nostra città e dei servizi al cittadino".

