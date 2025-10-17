Lavori sul rio Granarolo. Parte la messa in sicurezza

Per garantire le migliori condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e prevenire incidenti, è stata emessa un’ordinanza che dispone la chiusura temporanea al traffico di un tratto di via Mariana, sul territorio comunale, per consentire l’esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza idraulica e statica nell’ambito dell’intervento relativo alla ricostruzione del ponte, nel contesto del più grande intervento riguardante la ricostruzione dei ponti sul Rio Granarolo.

Le modifiche temporanee alla viabilità, in vigore dalla mattina di lunedì fino a fine di novembre, si rendono necessarie al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di cantiere da parte dell’impresa Mattei. di Villa Verucchio. Sarà chiuso al transito il tratto di via Mariana dal civico 3197 al 3353.

L’ordinanza sarà operativa nei periodi e nei tratti in cui sarà in corso il cantiere. Laddove i lavori saranno completati anticipatamente, il traffico potrà essere ripristinato.

Dopo che la stazione unica appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha aggiudicato, tramite procedura di gara, alla ditta impresa Mattei lavori edili e stradali srl con sede legale a Verucchio, i lavori relativi alla realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza idraulica e statica dei ponti sul Rio Granarolo dell’importo di 1.500.000,00 euro, il 30 giugno scorso nella sede del Quartiere Cervese Nord, il progetto è stato presentato pubblicamente.

Il Rio Granarolo è uno scolo consorziale che si sviluppa nel territorio pianeggiante dei Comuni di Cesena (quartiere Cervese Nord) e di Cervia per arrivare a sfociare nel canale allacciamento nel Comune di Cervia. Parte dalla via Calcinaro, corre poi a margine del depuratore comunale, dal quale raccoglie le acque di scarico, attraversa l’Autostrada A14 e si sviluppa attraverso le frazioni di San Giorgio e Ponte Cucco, fino ad arrivare al confine comunale posto su via Del Confine. Dei ponti che seguono il Rio, quello sulla via Montaletto, che presentava le maggiori criticità a livello idraulico, a causa della ridotta sezione dello stesso, è stato ricostruito dall’amministrazione comunale di Cesena nel corso del 2017.

I lavori, che saranno avviati entro l’estate, prevedono la demolizione delle strutture esistenti (costruite perlopiù in mattoni) e la realizzazione di nuove opere in cemento armato, di dimensioni maggiori, come indicato dai recenti calcoli idraulici. A completamento dell’intervento, è prevista anche la riprofilatura degli argini, a monte e a valle dei nuovi tombinamenti, mediante l’impiego di massi ciclopici cementati.