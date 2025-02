Lavori sulla E45, tratto riaperto

Per le troppe buche e per l’ammaloramento del piano viabile, è stata temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata sulla E45, in località Verghereto, in direzione sud. Per la superstrada, diventata una sorta di colabrodo e per evitare incidenti e mezzi fuori strada a causa del manto stradale non in grado di sopportare l’intenso traffico, è stata decisa la chiusura dal km 168,150 al km 162,150 nell’attraversamento del territorio del Comune di Verghereto. Per questo l’Anas e le forze dell’ordine hanno disposto l’uscita obbligatoria a Verghereto con rientro a Canili. Sul posto le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile, tanto è che già nel pomeriggio di ieri, la strada in questione è tornata percorribile.