Lavori sulla Sp11, modifiche agli orari degli autobus

Da domani, in concomitanza con i lavori sulla Sp11 a causa della frana in località di Ca’ di Quaiotto (Sogliano) alcune corse delle linee 140, 141 e 145 verranno modificate per consentire un cambio di mezzo in località Strigara, al fine da garantire il collegamento Sogliano – Strigara – Montegelli. In particolare, la corsa di linea 140 in partenza alle 6.30 da Sogliano per Ponte Uso verrà anticipata alle 6.20, mentre quella delle 6.33 da Ponte Uso per Villaggio Baviera verrà anticipata alle 6.23.