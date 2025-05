Lavori sulle banchine del molo di Levante, il punto

Sul porto proseguono i lavori per la riqualificazione del molo di Levante, uno dei progetti più importanti di quest’anno. Dopo il completamento del muretto antiesondazione alto 96 centimetri, realizzato a partire dalle Porte Vinciane fino al ristorante La Baia, che servirà a proteggere tutta la zona sistematicamente allagata in occasione delle mareggiate, gli operai stanno procedendo alle rifiniture ed alla realizzazione della pavimentazione del tratto interessato dal cantiere.

I lavori si concluderanno la prossima settimana e successivamente le maestranze si concentreranno nella zona terminale della banchina, dove sono previste opere strutturali importanti, con la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti con gli ultimi 50 metri del molo, ancora interdetti per motivi di sicurezza.

I lavori sono eseguiti dalla ditta Pasqual Zemiro di Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia, l’investimento è di un milione e mezzo di euro, per il 98 percento coperto dalla regione Emilia-Romagna. Il sindaco Matteo Gozzoli interviene così: "I lavori al molo di Levante rappresentano una priorità e assieme ai tecnici comunali e le ditte incaricate, stiamo lavorando per cercare di terminare i lavori nel minor tempo possibile. Si tratta di interventi molto complessi, in zone spesso esposte ad eventi meteorologici che talvolta impediscono di lavorare, come è accaduto anche nelle ultime settimane".