Lavori sulle provinciali 13 Uso e 40 Badia-S. Paola

Sono stati programmati i lavori di riqualificazione stradale sulla provinciali 13 Uso e 40 Badia-S. Paola. La Provincia di Forlì-Cesena ha reso noto che si tratta di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento della sicurezza e della transitabilità su alcuni tratti delle due strade provinciali.

L’intervento sulla Sp 13 nel territorio del Comune di Borghi riguarderà i tratti più ammalorati compresi tra il chilometro 3+400 e il chilometro 4+300 ed è stato eseguito nella notte passata e proseguirà nella prossima. Nell’ambito dello stesso intervento, verrà riqualificato anche un tratto di circa 600 metri all’interno del centro abitato di Masrola, frazione di Borghi. L’importo complessivo dei lavori è pari a 133mila euro.

Di seguito gli interventi sulla Sp 40 nel territorio del Comune di Longiano. A partire da lunedì 1° settembre infatti i lavori si sposteranno sulla Sp 40, interessando i tratti più deteriorati compresi tra il chilometro 3+400 e il chilometro 4+300, all’interno del centro abitato di Longiano. L’investimento previsto per quest’opera ammonta a circa 90mila euro. L’esecuzione è affidata al Consorzio Coir, con l’impiego della consorziata Pesaresi Giuseppe spa di Rimini.

e. p.