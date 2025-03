Lavori sulle strade per 65 milioni

La Provincia di Forlì-Cesena, in attuazione delle ordinanze adottate dal commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione 2023, ha pubblicato un avviso di indagine di mercato per la ricerca di operatori economici ai quali affidare i lavori di ripristino dei dissesti a causa dell’alluvione del maggio 2023. "Siamo in un momento importante per mettere a terra interventi strategici di ricostruzione e messa in sicurezza della viabilità provinciale - spiega il presidente, Enzo Lattuca - stiamo portando avanti la progettazione preliminare di 23 strade colpite dall’alluvione e contestualmente cercando le imprese che realizzeranno i lavori. Una mole di lavoro senza precedenti per complessivi 65 milioni di euro che ci impegneranno per i prossimi anni. Da fine giugno programmeremo i cantieri che andranno dal confine con la provincia di Rimini a quello con la Provincia di Ravenna. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti comprese le imprese specializzate in lavori stradali". Il bando è consultabile sulla piattaforma Intercenter.

I fondi sono afferenti al Pnrr e prevedono entro il 30 giugno 2025 l’aggiudicazione dell’appalto ed entro il 30 giugno 2026 il completamento dei lavori. Per garantire il rispetto delle scadenze, l’affidamento dei lavori avverrà attraverso procedura negoziata con appalto integrato. Il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse è giovedì 10 aprile.