"Lavori urgenti, le risorse ci sono"

"Soldi, soldi, soldi: il sindaco di Cesena Enzo Lattuca non ha fatto che chiedere risorse nel post alluvione, sostenendo che se non arrivavano i rimborsi entro l’autunno il Comune sarebbe andato in dissesto. Eppure ad oggi il Municipio ha chiesto solo un milione di euro su quelli che aveva inizialmente quantificato per le somme urgenze. Lo scenario che prospettava il sindaco del Pd si conferma così esagerato e strumentale, al pari di tutto il coro della sinistra, ma ora il suo comportamento si sta ripercuotendo su quelle imprese che aspettano ancora di essere pagate". Lo dichiara Luca Lucarelli, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia.

"Il Commissario Figliuolo lo ha ribadito più volte: le risorse per i rimborsi dei lavori di somma urgenza eseguiti dagli enti locali per far fronte all’alluvione del maggio scorso sono nella piena disponibilità della struttura commissariale". Ma secondo Fdi il Comune di Cesena non lo sta facendo e di conseguenza l’iter di pagamento alle imprese che hanno eseguito i lavori si allunga e questi ritardi dell’Amministrazione di Cesena si ripercuotono sulle aziende.