Cesena, le negano lo smart working e lei va al lavoro a cavallo

Cesena, 21 aprile 2023 – Se è vero che cercare mezzi alternativi all’auto che siano meno inquinanti per l’ambiente, deve essere una priorità di tutti, Tabita Gurioli ha preso la questione in parola, abbinando la riduzione di Co2 con un’azione dimostrativa (foto) in risposta a un diniego di poter operare per qualche giorno in smart working.

Tabita Gurioli va a lavoro a cavallo (foto Ravaglia)

Così questa mattina la donna, che lavora al servizio clienti telefonico di Credit Agricole, non avendo a diposizione l’auto, ha deciso di lasciare la sua abitazione nella ravennate Mensa Matellica per mettersi in sella al suo cavallo e raggiungere Cesena fiancheggiando l’argine del fiume Savio (video).

Gurioli, che lavora all’interno del gruppo da 15 anni, gli ultimi quattro dei quali nella sede centrale di piazza Leonardo Sciascia, appunto a due passi dal fiume, ci tiene a ribadire di non voler contestare l’istituto di credito, presso il quale è impiegata con soddisfazione, ma piuttosto la poca flessibilità di chi, incaricato di gestire l’organizzazione dei turni di lavoro, non avrebbe preso in considerazione la sua difficoltà a raggiungere l’ufficio a causa di un imprevisto difficile da risolvere.

Abbinando il fatto di disporre di una scuderia, Gurioli ha così deciso di evitare il bus e prendere piuttosto in considerazione un mezzo decisamente alternativo, salendo a cavallo e concedendosi un paio d’ore di ‘passeggiata’ circondata dalla natura, arrivando comunque puntuale in ufficio in tempo per timbrare il cartellino. Resta da vedere cosa accadrà nei prossimi giorni, in attesa che dall’officina arrivi il via libera per il ritiro dell’auto.