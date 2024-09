Lavoro di cura e assistenza familiare. Al via un corso di formazione

Al via, in autunno, una nuova edizione del corso gratuito sul lavoro di cura rivolto alle assistenti familiari e organizzato da Asp del distretto Cesena/Valle Savio. Nel corso delle lezioni in programma si affronteranno le seguenti aree tematiche: lavorare come assistente familiare, la comunicazione e la relazione nel lavoro di cura, la dieta e i pasti, la gestione dei rischi sanitari, la salute nel processo di invecchiamento, conoscere e riconoscere la demenza, assistere la persona nel movimento, l’animazione e il tempo libero.

Il corso ha una durata di circa 30 ore con una lezione settimanale, per una durata di circa due mesi e prevede 7 incontri in aula con esperti dell’area socio sanitaria e un’autoformazione online. A fine percorso è previsto un test finale e il rilascio di un Attestato di Partecipazione conforme nei Distretti della Regione Emilia Romagna. Le lezioni si terranno da mercoledì 9 ottobre al 27 novembre ogni mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 17:00 presso la sala Asp in Piazza Pasolini, 90, a Cesena. Il corso è gratuito e ad accesso libero, ma con frequenza obbligatoria. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro Risorse Anziani allo 0547 26700, dalle ore 8.30 alle 12.30; i tutor del corso al numero 331 1936146, dalle ore 08:30 alle ore 13:30; oppure scrivere una mail a risorse.anziani@aspcesenavallesavio.eu.