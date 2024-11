Lavoro di cura, percorso per familiari e caregiver

Sono aperte le iscrizioni al percorso ’Qualificare il lavoro di cura’ organizzato dall’Asp del Rubicone, dall’Unione dei Comuni Rubicone e Mare che comprende i comuni di San Mauro Pascoli, Savignano, Borghi, Sogliano, Gatteo, Gambettola, Longiano, Roncofreddo e Cesenatico. Il tutto con la collaborazione dell’Ausl Romagna. Il corso, che è gratuito, è rivolto ad assistenti familiari e familiari/caregiver del distretto per consolidare capacità, competenze e garantire standard prestazionali di cura più elevati nell’assistere persone non autosufficienti. Il percorso formativo prevede: autoformazione online con l’utilizzo della piattaforma Self, programma della Regione Emilia-Romagna, attraverso il quale ogni partecipante accede con apposite credenziali con impegno in piattaforma di circa 12 ore; incontri in aula tenuti da un team socio-sanitario di professionisti per approfondire le tematiche affrontate in autoformazione. Si tratta di 5 incontri di 2 ore ciascuno e la sede verrà comunicata in base alla provenienza della maggior parte delle persone iscritte. Dice Tania Bocchini sindaca di Sogliano al Rubicone e presidente dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare: "Le tematiche affrontate sono salute e malattie, assistere nel movimento, demenza, relazione e comunicazione, alimentazione, igiene personale e della casa, lavorare in Italia". Info: Sportello Infocarer 0541 809686.