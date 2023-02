Lavoro dipendente, il saldo è positivo

I dati relativi ai rapporti di lavoro dipendente, elaborati dall’Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna, con aggiornamento al 30 settembre 2022, mostrano, per il territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, risultati positivi, sia con riferimento ai dati ‘grezzi’ sia relativamente ai dati ‘destagionalizzati’; il saldo occupazionale, infatti, rilevato come differenza tra attivazioni e cessazioni, risulta essere positivo in entrambe le analisi. Commercio, alloggio e ristorazione, da un lato, e contratti a tempo determinato, di apprendistato e somministrato, dall’altro, sono, rispettivamente, i settori e la tipologia contrattuale prevalente. Negative le performance dei primi due trimestri dell’anno, seguite da un pieno recupero delle posizioni lavorative nel terzo trimestre. In tale contesto risultano in crescita sia le attivazioni di rapporti di lavoro sia le relative cessazioni.

"I dati presentati sono complessivamente positivi, ma bisogna tenere sempre presenti le note difficoltà riscontrate, prima fra tutte la mancanza di figure professionali adeguate e qualificate – commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio –. Per rispondere in modo costruttivo e positivo ci dobbiamo interrogare innanzi tutto sui nuovi trend del lavoro e qual è l’offerta formativa migliore. Dobbiamo tenere presenti, inoltre, i cambiamenti in atto nel rapporto fra datore di lavoro e lavoratori; le nuove generazioni vogliono lavorare in modo più aderente ai loro bisogni e cercano di marcare in modo più netto i confini tra vita personale e lavoro".

In provincia di Forlì-Cesena il periodo ottobre 2021-settembre 2022 registra un saldo occupazionale pari a +3.568, positivo in tutti i settori, soprattutto nell’industria in senso stretto (+1.198 posizioni). Le attivazioni di rapporti di lavoro sono state 100.492, con l’incidenza maggiore che spetta ai cosiddetti “altri servizi” (commercio e turismo esclusi) (33,5% del totale), riguardo ai settori economici, e ai contratti a tempo determinato, di apprendistato e di somministrazione (91,3%), riguardo alla tipologia contrattuale; si contano, inoltre, 6.875 trasformazioni da contratti a tempo determinato, ecc. a tipologie a tempo indeterminato. Le cessazioni complessive di posizioni lavorative, invece, ammontano a 96.924.