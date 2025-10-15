Lavoro e pari opportunità. Una cesenate ai vertici delle donne imprenditrici

C’è anche un’imprenditrice cesenate al vertice del Movimento donne impresa di Confartigianato Emilia-Romagna, la sezione nata nel 1994 per sostenere le imprese femminili e promuovere la cultura delle pari opportunità. Se, alla guida del movimento, è stata confermata la modenese Cinzia Ligabue, ad affiancarla, nel ruolo di vicepresidente, sarà Fulvia Fabbri, amministratrice unica di New Gomm Srl, officina specializzata in revisione e cambio di pneumatici con sedi a Cesena e Longiano.

Fabbri, cosa significa dar voce alle imprenditrici del territorio? "Il nostro territorio ha una forte anima artigiana, fatta di imprese solide e capaci di innovare senza trascurare la propria storia. Essere vicepresidente del Movimento donne impresa significa rappresentare anche tante imprenditrici cesenati che, ogni giorno, lontano dai riflettori, riescono a fare la differenza".

La sua attività imprenditoriale si colloca in un settore tipicamente ‘da uomini’. Non sarà stato facile farsi prendere sul serio in un contesto come l’officina, che solitamente trasuda testosterone… "In realtà, ho sempre lavorato in settori a maggioranza maschile: prima di approdare all’officina, mi occupavo della vendita di gas tecnici e materiali per saldatura e utensileria. Eppure, fin da giovane, non mi sono mai sentita fuori posto: ho imparato sul campo, con determinazione e passione".

Mai avuto momenti di sconforto? "Certo. Lavorare in settori tecnici e prevalentemente maschili richiede il doppio dell’impegno per farsi riconoscere, soprattutto sul piano della competenza e dell’affidabilità. Al giorno d’oggi è più frequente vedere donne anche in ruoli ‘non tradizionali’, ma la verità è che i pregiudizi sono ancora fortemente radicati. C’è tanto da fare per garantire che ogni donna possa scegliere liberamente il proprio percorso professionale, senza dover continuamente dimostrare di ‘meritare’ il proprio posto. Io ho puntato sulla concretezza e sui risultati, perché sono quelli, in fin dei conti, a parlare davvero. Anche per questo il Movimento donne impresa ha un ruolo fondamentale".

Cioè? "Lavoriamo ogni giorno proprio per creare opportunità e sostenere le imprenditrici in tutti i settori, anche quelli ancora poco ‘frequentati’ dalle donne. Ribadiamo quanto sia importante, oltre alla motivazione personale, la capacità di fare rete".

Come gran parte delle imprese artigiane, anche la sua risente della carenza di manodopera specializzata? "Sì. Il nostro è un lavoro tecnico, che richiede, oltre alle competenze, il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Non solo mancano figure preparate: mancano persone disposte a intraprendere un percorso professionale artigiano, che invece ha molto da offrire. Più di quanto comunemente si pensi".

Quali altre criticità complicano la vostra attività quotidiana? "L’eccessiva burocrazia: districarsi tra cavilli normativi, adempimenti e scadenze sottrae tempo ed energia che potremmo dedicare alla formazione, all’innovazione e alla crescita dell’impresa".

Come se ne esce? "Con un cambio di passo: più collaborazione con scuole e centri di formazione, più orientamento verso i mestieri artigiani e meno ostacoli burocratici per chi vuole lavorare e far crescere la propria attività".

Ci dica la verità: sa cambiare una ruota? "Da quando le auto non hanno più in dotazione il ruotino di scorta, ma solo il kit di riparazione, no (ride). Ma è anche per questo che esistono le officine".

Maddalena De Franchis