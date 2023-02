Lavoro, la strage non si ferma: oltre 7mila infortuni e 10 morti

di Annamaria Senni

Non si arrestano e tendono purtroppo a crescere i numeri degli infortuni sul lavoro. Anche nel nostro territorio si continua a restare feriti e, purtroppo anche a perdere la vita, mentre si lavora. Secondo l’Osservatorio permanente sugli infortuni e sulle malattie professionali in Emilia Romagna, nel 2022 sono stati 81.170 gli infortuni sul lavoro, (in crescita del +9,6% rispetto all’anno precedente quando gli infortuni erano stati 74.066). I decessi sul lavoro in regione sono stati 88 nell’anno che si è da poco concluso, in calo rispetto all’anno precedente quando erano stati 110. In provincia di Forlì-Cesena le denunce di infortuni sul lavoro con esito mortale sono state 10 tra gennaio e dicembre 2022, quattro in più rispetto al 2021 quando gli incidenti mortali sono stati 6. In crescita anche le malattie professionali. A livello provinciale, nel 2022 sono state denunciate 1.073 malattie sui luoghi di lavoro, in crescita del +18,8% rispettoal 2021, quando le denunce di malattie professionali erano state 903.

Secondo l’Osservatorio permanente (costituito dalla Cgil Emilia Romagna, per monitorare, attraverso i dati resi disponibili da Inail, la sicurezza nei luoghi di lavoro) sono molteplici i settori in cui si sono verificati incidenti sul lavoro.

In Emilia-Romagna i settori che nel 2022 hanno registrato il numero maggiore di morti sul lavoro sono il trasporto e magazzinaggio (21 infortuni mortali denunciati), l’agricoltura (11 incidenti mortali), le costruzioni (7 infortuni), il commercio e la riparazione (7), l’alloggio e la ristorazione (5). Nel Cesenate la maggior parte degli incidenti sul lavoro l’anno scorso sono avvenuti in agricoltura (ben 3 purtroppo nel 2022). Per quanto riguarda invece le malattie professionali denunciate in regione, nel 2022 l’Osservatorio ha registrato 5.703 malattie professionali denunciate (+2,2% rispetto alle 5.578 del 2021).

"Dopo la crisi economica del 2020 a causa della pandemia, il 2021 ed il 2022 hanno rappresentato il tentativo di agganciare la ripresa, pur risentendo degli effetti della guerra in Ucraina - spiegano da Cgil Emilia-Romagna - Purtroppo, però, per il secondo anno consecutivo continuiamo a registrare un aumento

preoccupante degli infortuni sul lavoro (+9,2% nel 2021, +9,6% nel 2022), che continuano a colpire in maniera più dura le lavoratrici e i lavoratori dei settori più fragili ed esposti (donne, migranti, precari, il sistema degli appalti e dei subappalti). Basta osservare i dati dei settori in cui si registrano il maggior numero di denunce di infortunio: 7.359 denunce nel settore del trasporto e magazzinaggio, 6.904 denunce nella sanità (in cui si evidenziano ancora gli effetti del Covid-19), 5.279 denunce nel commercio, 4.496 denunce nel settore delle costruzioni, 3.904 denunce in agricoltura e agroindustria. Per fermare la strage nei luoghi di lavoro bisogna ricostruire il legame tra sicurezza legalità e qualità del lavoro, con il protagonismo di lavoratrici e lavoratori e la responsabilità di imprese e istituzioni.