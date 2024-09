Lavoro nero nei campi. Sospese tre aziende

Sette lavoratori in nero nel settore agricolo e mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Forlì-Cesena, con l’ausilio dei militari del Comando Provinciale di Forlì-Cesena, hanno intensificato i controlli nel settore agricolo, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni del caporalato, dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Gli esiti delle verifiche svolte sull’intero territorio provinciale hanno consentito di individuare complessivamente 7 lavoratori in nero e inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro come l’inadempimento degli obblighi formativi, omessa sorveglianza sanitaria e omessa fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori. In occasione dei controlli svolti nel territorio cesenate, sono stati individuati complessivamente 6 lavoratori "in nero", operanti in 3 diverse aziende agricole, i cui titolari sono stati sanzionati amministrativamente. Un datore di lavoro è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per non aver assolto agli obblighi di sorveglianza sanitaria e per non aver fornito i previsti dispositivi di protezione individuale ai propri dipendenti. Nei controlli svolti presso due aziende operanti nel territorio forlivese sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria i due titolari. Il primo per aver occupato in nero un lavoratore straniero, privo del permesso di soggiorno e il secondo per non aver assolto agli obblighi di sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori dipendenti. A seguito di controlli svolti presso un’altra azienda agricola forlivese, il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per non aver adempiuto agli obblighi formativi nei confronti dei propri dipendenti per l’utilizzo di specifici macchinari. Nel complesso sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria 4 datori di lavoro, sono stati emessi 3 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale a carico di altrettante aziende agricole e sono state elevate sanzioni per un importo di oltre 40mila euro.

Ermanno Pasolini