Lavoro nero, sei imprenditori finiscono nei guai

Una piaga che non si ferma quella del lavoro nero, difficile da estirpare anche nel nostro territorio. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Forlì-Cesena e del comando provinciale hanno intensificato i controlli nel settore edile per verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e prevenire e reprimere i fenomeni del lavoro sommerso. Diversi i cantieri edili in cui i carabinieri hanno riscontrato il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza, nonché l’impiego irregolare di lavoratori. In un cantiere del Cesenate sono stati individuati due lavoratori non registrati (in nero) risultati non in regola con il permesso di soggiorno. Il legale rappresentante dell’azienda è stato sanzionato per l’impiego di manodopera non in regola e segnalato alla autorità giudiziaria. In un altro cantiere edile nel comune di Cesena, i militari del Nil hanno sospeso il titolare dall’attività imprenditoriale, a seguito dell’accertamento di gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nell’entroterra di Cesenatico, poi, è stata sospesa l’attività di un’impresa edile che non aveva provveduto alla redazione del piano operativo di sicurezza, fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori all’interno del cantiere.

Nel corso dei controlli sono state rilevate altre inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro come la mancanza degli obblighi formativi a carico dei lavoratori, l’omessa sorveglianza sanitaria, l’omessa redazione del piano operativo di sicurezza, il deposito di materiali sui ponteggi e la mancanza di protezioni verso il vuoto. Tre i provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali a carico delle ditte. Complessivamente sono state irrogate sanzioni per oltre 30mila euro. Denunciati 6 datori di lavoro all’autorità giudiziaria.