"Lavoro part-time ho benefici fiscali"

Tania Bandieri ci tiene a fare chiarimenti. "Non è vero che non sono aumentati gli stipendi, perché con il taglio del cuneo fiscale, da gennaio scorso io in busta paga ho meno trattenute e mi ritrovo dai 50 ai 60 euro in più al mese. Anche se non tutti i mesi. Il taglio del nucleo fiscale è il taglio delle tasse sullo stipendio per alcune categorie di lavoratori dipendenti. Sono commessa in un negozio di abbigliamento e ho un contratto part-time con figli a carico, e per questo ho diritto a un aumento. Vedo però aumenti dappertutto, in ogni settore, e questi aumenti sono spesso ingiustificati e decisi dalla grande distribuzione."