Le accuse contro Spinelli e la moglie: "Hanno preso parte a un complotto contro il presidente Maduro"

Cesena, 26 settembre 2025 – Giancarlo Spinelli, cesenate emigrato in Venezuela, e la moglie Maria Alejandra Portillo Resh, entrambi detenuti in carcere a Caracas, sono accusati di aver preso parte a un complotto contro il presidente Nicolas Maduro. In un appartamento di loro proprietà avrebbero allestito un laboratorio per modificare armi e preparare munizioni. Questo almeno secondo la ricostruzione delle indagini fornita alla stampa venezuelana dal ministro dell’interno Diosdado Cabello. Spinelli, arrestato per terrorismo, tradimento della patria, traffico d’armi e associazione a delinquere, è detenuto da un anno e 7 mesi. Nelle ultime settimane è stata arrestata anche la moglie Maria Alejandra Portillo Resh.

Il complotto nel quale sarebbero implicati i due italo-venezuelani è stato delineato direttamente e con grande enfasi dal ministro Cabello. Tutto sarebbe partito dall’arresto di Aliannis Araujo Lozada (detta La Negra) e Carlos Lui Arietta Màrquez (El Flaco) nello stato di Sucre con il sequestro di armi. El Flaco e La Negra, secondo quanto pubblicato dai media venezuelani, avrebbero partecipato alla fabbricazione della bomba collocata in una piazza, la cui detonazione è stata sventata dagli agenti in servizio il 2 agosto. Il ministro ha aggiunto che altre sei persone sono state arrestate per il loro presunto coinvolgimento in questi piani.

Figura chiave di questa operazione, secondo i media locali ‘imbeccati’ dal governo, è il cesenate 57enne Giancarlo Spinelli, di professione architetto. Spinelli ha sempre respinto le accuse, dicendo di essere solo un appassionato di armi, tra l’altro collaboratore dell’esercito venezuelano. Il ministro però ha mostrato una foto di Spinelli con la moglie, incarcerata alcune settimane fa, indicandoli come membri di una rete insurrezionale collegata con forze straniere. Il regime venezuelano accusa da tempo gli Usa di finanziare tentativi di colpo di stato. Il sequestro non si è limitato alle armi da fuoco, ma ha incluso migliaia di munizioni. "Abbiamo cercato queste munizioni per sei mesi" ha detto il ministro Cabello mostrando ai fotografi armi e proiettili sequestrati nell’appartamento di Spinelli. Sempre secondo quanto riferito dal ministro Cabello, i fucili sequestrati proverrebbero dagli Stati Uniti.

Il caso sarebbe legato alla cattura nel 2024 del militare statunitense Wilber Joseph Castaneda (ex Navy Seals), accusato di far parte di un complotto che mirava ad assassinare Maduro con un’operazione contro il palazzo di Miraflores, residenza del presidente. Castaneda ha negato le accuse, dicendo che si trovava in Venezuela in vacanza, ed è poi stato rilasciato in uno scambio con gli Usa.

La fumosa ricostruzione del presunto complotto non è stata avvalorata da prove, ma l’intervento diretto del ministro indica che il regime venezuelano attribuisce una grande importanza a tutta la vicenda.