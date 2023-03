Le aiuole utilizzate come cestini a cielo aperto

Non bastano i cestini e di certo a compensare non ci sono le buone maniere. Chi vive o lavora nella zona di via Ilaria Alpi, a ridosso della rotonda di Torre del Moro, è ormai esasperato dal costante cumulo di rifiuti abbandonati sulle aiuole piuttosto che sui davanzali degli edifici da parte di chi, nelle ore precedenti, dopo aver consumato un pasto verosimilmente ordinato in un vicino fast food, si libera degli scarti – sacchetti, contenitori di bibite, fazzolettini – abbandonandoli ovunque capiti, lasciando continue sgradite sorprese a chi si trova a dover fare i conti con rifiuti non suoi che deturpano l’ambiente.