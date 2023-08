Le amputarono braccia e gambe Ottenuto risarcimento di due milioni

Una donna a cui sono state amputate braccia e gambe nel 2017 a causa di diversi errori medici, al termine di un calvario che l’ha vista entrare e uscire da tre ospedali fra cui il Bufalini di Cesena, dopo nove anni ha ottenuto un risarcimento di oltre due milioni di euro. Si tratta di Anna Leonori.

La vicenda ebbe inizio nel 2014 quando alla donna venne riscontrata una diagnosi di tumore alla vescica, "quarto grado infiltrante". "Al Regina Elena di Roma – rievoca la donna – mi furono tolti utero e ovaie. In seguito arrivò il risultato del secondo esame istologico, negativo. All’inizio ho provato gioia. Mi venne ricostruita una vescica ortotopica che, però, ha iniziato a dare problemi e hanno avuto inizio e sono cominciati ricoveri e infezioni". A maggio 2017 tornò al Regina Elena dove rimase per un mese. Vennero fatte diverse indagini diagnostiche pensando a un tumore al peritoneo, che però non risulta. Per una settimana la paziente prende gli antibiotici prescritti, senza ulteriori accertamenti". Il 7 ottobre 2017 la donna va in setticemia. "I soccorsi all’ospedale di Terni non sono stati immediati. Sono stata in coma, naturale e indotto,- per due mesi e mezzo : rievoca –. Al mio risveglio era iniziata la necrosi degli arti", racconta. L’amputazione avviene all’ospedale Bufalini di Cesena dove la donna venne trasferita. Dell’ultimo ospedale, quello cesenate, "non posso che parlare bene – sottolinea Anna Leonori - ormai era troppo tardi per intervenire".

Oggi Anna ha 51 anni e vive con quattro protesi agli arti e una stomia urinaria. È mamma di due figli, di 14 e 18 anni. "Mi sono rimessa in piedi per i miei ragazzi. Sono loro che aiutano me. Recuperare il rapporto con mio figlio maggiore è stato più complicato - mette in luce -. Ha alcuni problemi, comunica con molta difficoltà". A cambiarle la vita in positivo, dopo il dramma del l’amputazione, è stato poi l’incontro con la la schermitrice olimpionica Bebe Vio. "Lei e i suoi genitori mi hanno dato dei consigli, mi hanno parlato del percorso fatto da Beatrice". Per quanto riguarda, poi, le protesi, "ci sono alcune che non sono comprese nel nomenclatore. Bisogna aggiungere settemila euro a quelle che passa la Asl. Poi ci sono gli arti artificiali di ultima generazione che permettono di fare più movimenti", spiega. Sembrava un’impresa impossibile entrarne in possesso, ma le associazioni, i privati e la sua città hanno aiutato Anna ad acquistarli.

"Sino a oggi ho indossato queste protesi come se fossero un bel vestito, con la paura potessero rompersi - sottolinea Anna Leonori - e questo non mi ha permesso di sfruttarle al massimo. Ma ora sicuramente le porterò con maggiore serenità".