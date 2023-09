Le aziende eccellenti. I premi di Confindustria: "I nostri imprenditori sono tenaci e abili"

Le aziende eccellenti si distinguono in Romagna, dove spiccano ben 40 imprese che hanno ricevuto il riconoscimento di Confindustria che ha messo in evidenza il fine ultimo del fare impresa: generare benessere collettivo e diffuso. Si è tenuta ieri a Milano Marittima l’edizione 2023 di Excelsa – Romagna Award, l’iniziativa biennale di Confindustria Romagna nata nel 2011, che ha inaugurato il nono Festival dell’Industria e dei valori di Impresa. A ricevere il riconoscimento sono state 40 aziende della Romagna (tra cui 4 aziende di Cesena) per le sei categorie ordinarie previste: comunicazione di impresa (l’eccellenza a Cesena è andata alla Zani Work di Zani Isabella e Cristina), innovazione (dove ha spiccato la Yoroi Srl di Cesena), internazionalizzazione (ha raggiunto l’eccellenza Gollinucci srl Unipersonale), lavoro (riconscimento alla Grey Mer srl), sicurezza, sostenibilità. Per l’edizione 2023 si è pensato anche a un riconoscimento alle aziende dove la presenza femminile è rilevante e significativa (per la categoria Imprese Femminili doppio premio alla Zani Work e alla Grey Mer) ed Under 40 per le imprese fondate e guidate da under 40. Per la categoria speciale l’eccellenza nel Cesenate è stata riconosciuta alla Grey Mer e alla Yoroi.

La cerimonia si è svolta al Palazzo dei congressi di Milano Marittima, alla presenza di Roberto Bozzi, presidente Confindustria Romagna, Maurizio Marchesini vicepresidente Confindustria per le filiere e le medie imprese e dei presidenti di Excelsa Award 2023: Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena, e Giorgio Guberti, presidente Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna.

"Excelsa riconosce la tenacia, la passione e la capacità di affrontare il cambiamento e trasformare le difficoltà in opportunità, anche negli scenari più impensabili – ha detto il presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi –. Queste aziende sono esempi da conoscere e seguire perché impegnate quotidianamente nel generare benessere per tutta la comunità e per il territorio in cui operano. Storie di successo che dimostrano l’ottima salute e la grande vitalità del tessuto produttivo della Romagna".

"I nostri imprenditori - ha aggiunto Carlo Battistini presidente della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena - hanno dimostrato di essere capaci di distinguersi e di reagire anche di fronte alle difficoltà e complessità degli scenari nazionali e internazionali, con una propensione al fare impresa innovativa. I riconoscimenti alle eccellenze sono senz’altro un modo per valorizzare l’attività svolta, ma, soprattutto, devono fungere cassa di risonanza per sensibilizzare tutte le imprese a investire in innovazione".

Annamaria Senni