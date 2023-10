Le aziende faticano a trovare personale

Cna Forlì-Cesena rappresenta 6000 imprese in provincia che occupano oltre 20mila addetti. Il problema di trovare manodopera è un problema crescente. "Se fino a qualche anno fa era difficile trovare personale di alta specializzazione - dice il direttore generale di Cna Forlì-Cesena Franco Napolitano - adesso è diventato difficile trovare personale di qualsiasi livello. Oltre il 40% delle nostre imprese ci segnala che ha difficoltà a reperire nuovo personale. Sta diventando un problema strutturale, non è più qualcosa di contigente, è un problema che avremo anche tra sei mesi o un anno".

"Noi di Cna - continua Napolitano - stiamo proponendo alcune soluzioni: la prima è far sì che la formazione sia sempre più confacente e corerente in relazione ai nuovi bisogni delle imprese. Noi abbiamo bisogno di inserire nelle aziende i profili che servono. Spesso e volentieri le aziende si ritrovano a far i conti con personale che non ha le competenze tecniche necessarie e questo è un grosso problema per le aziende locali". Oltre all’obbligo formativo, Cna propone percorsi Ifts, cioé percorsi post obbligo scolastico e post diploma che consentono di avere figure nel prossimo futuro confacenti al bisogno delle imprese. "Non si può pensare che il problema della mancanza di manodopera specializzata si risolva in fretta - continua Napolitano - bisogna risolverlo attraverso la programmazione, verificando quali sono le mansioni richieste nelle aziende da oggi e per i prossimi cinque anni. Le nostre imprese sono sane e hanno il vantaggio di poter garantire una buona occupazione. La nostra è una realtà florida a differenza di altre aree del paese. Approfittiamone"..

Annamaria Senni