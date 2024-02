Le buone pratiche per difendersi dalle gelate tardive

Sono state pubblicate da Ri.Nova le note tecniche 2024 per difendersi dalle gelate tardive. La cooperativa cesenate che svolge attività di ricerca e sviluppo in ambito agricolo e agroalimentare ha infatti organizzato una tavola rotonda con i tecnici e gli esperti del fenomeno per analizzare l’andamento climatico degli ultimi anni e le strategie a disposizione per contrastare il problema dell’abbassamento termico primaverile, mostrando lo stato dell’arte in merito alle tecniche di difesa attualmente disponibili ed indicando la direzione che deve prendere la ricerca per contrastare le criticità. Negli ultimi anni, infatti, le colture frutticole della nostra regione stanno facendo i conti con nottate segnate da temperature estremamente basse in primavera, un periodo dell’anno in cui molte piante si trovano in una fase fenologica particolarmente sensibile al freddo. Solo per citare alcuni esempi, chi è del settore ricorda bene la gelata del 26 aprile 2021 e del 6 aprile 2023 in cui la colonnina di mercurio è scesa fino ai -8°C. Il documento prodotto parte con la descrizione delle diverse tipologie (per irraggiamento, avvezione e mista), l’inquadramento e andamento dei fenomeni in Emilia-Romagna e i mezzi di avvertimento del rischio gelata. A seguire, si fa una panoramica dei cambiamenti climatici e la relativa risposta fisiologica delle piante per passare successivamente ad un elenco dei metodi di difesa e di protezione. Non viene tralasciato nemmeno il tema della disponibilità di acqua, risorsa cruciale per garantire il funzionamento degli impianti antibrina. Infine, le note tecniche si chiudono con tabelle riepilogative sul funzionamento dei vari sistemi e delle temperature critiche per le principali piante da frutto.

"Crediamo che diffondere le buone pratiche per difendere la produzione regionale sia un aspetto fondamentale del nostro lavoro e per questo siamo alla terza edizione della redazione delle note tecniche, ed altre ne verranno realizzate in futuro, in quanto le conoscenze sono in continua evoluzione – dichiara Stefano Lazzarini, presidente della società cooperativa Ri.Nova – L’aggiornamento continuo sulla base di rilevazioni eseguite e il confronto di esperienze è infatti cruciale per affrontare una questione che ciclicamente minaccia il lavoro dei produttori. produttori. Ci tengo a sottolineare il significativo ruolo degli uffici tecnici del nostro sistema cooperativo nella fase di diffusione di informazioni utili per produttori agricoli".