Le canzoni di Rodari per le famiglie

di Giacomo Mascellani

Il teatro comunale di Cesenatico ospita un evento clou della rassegna Sciroppo di Teatro, che propone favole per famiglie con bambini. L’appuntamento è oggi pomeriggio alle 16, quando andrà in scena Valentino Dragano con ’Le canzoni di Rodari’ a cura di Kosmocomico Teatro. Questa volta si tratta di uno spettacolo-concerto ispirato alle canzoni di Rodari che Sergio Endrigo ha inciso nel disco ’Ci vuole un fiore’. A interpretarle sarà Dragano in stile one man band. Un signore di Scandicci, Napoleone, Zucca Pelata e tutti gli altri brani noti, sono canzoni senza tempo, in cui il gusto per la rima, l’iperbole, le associazioni fantasiose, le musica e il canto, si sposano perfettamente col teatro. Attraverso la musica e le parole, si possono apprezzare canzoni ancora piene di forza letteraria e significati.

Sul palco ci sarà un maestro speciale, il quale suona, canta, insegna, con parole, l’ukulele, le maracas, i sonagli, armoniche, flauti e trombette, che le cose di ogni giorno sono spunti preziosi di riflessione e gioco, di didattica e fantasia, di amore per sé e per gli altri. Secondo l’autore, le cose di ogni giorno, infatti, raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Un’aula di scuola, un banco, le sedie, l’attaccapanni, una cartina geografica, una lavagna, i pennarelli, i fogli, ogni cosa racconta e può raccontare segreti. Ne viene dunque fuori un omaggio al mondo della scuola, agli insegnanti, ai genitori e a tutti quanti credono che le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare.

Il protagonista Valentino Dragano firma anche la regia e le scene, mentre Raffaella Chillè è l’assistente alla regia e Teto Andreoli alle voci. Ci sono pochi posti disponibili ed è possibile acquistare i biglietti in prevendita su Vivaticket. Il botteghino del teatro aprirà un’ora prima dello spettacolo, quindi domenica alle 15.

Le persone interessate possono avere ulteriori informazioni all’Ufficio Cultura e Teatro in via Armellini dove c’è il Museo della Marineria e telefonando allo 0547 79274 dalle 10 del mattino a mezzogiorno.