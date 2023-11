Le carcerate di Corelli in ’libera uscita’

Visi femminili dietro le sbarre di una prigione. Immagini che in alcuni casi abbandonano i colori poiché la vita in carcere è più spesso ombra che speranza. Emergono così dagli scatti del fotografo ravennate Giampiero Corelli nella mostra, in esposizione alla Malatestiana, che si chiude domani con una originale performance. L’esposizione - "Domani faccio la brava" - è patrocinata tra gli altri dal Rotary Club Cesena che, perché la mostra possa lasciare un segno più incisivo di empatia con le donne che stanno vivendo un’amara esperienza di vita, porterà "fuori", simbolicamente, le donne ritratte nel lavoro di Giampiero Corelli. L’organizzazione è del Gruppo Consorti coordinato da Franca Solfrini, moglie dell’attuale presidente del Rotary Massimo Cicognani, che invita tutte le persone che condividano uno sguardo etico, ma anche economico, sul carcere, ad adottare una foto e portarla simbolicamente "fuori". Non un’assoluzione delle colpe per chi sta scontando la pena, anche se vale il principio che chi delinque non è il proprio reato poiché resta comunque una persona, ma un impegno, quantomeno morale, perché il sistema carcerario sia nei fatti quello del nostro ordinamento giudiziario: un luogo di recupero, magari attraverso l’acquisizione di un mestiere da spendere una volta fuori. Le statistiche infatti dimostrano che chi riesce ad inserirsi nuovamente nella società ha una probabilità del 2 per cento di tornare a delinquere, mentre chi non ha questa possibilità torna nel gorgo per il 70 per cento dei casi. Un obiettivo anche economico, dunque, oltrechè etico e sociale, poiché la galera non costa solo in termini di vita e di giorni per chi vi finisce dentro, ma ha un costo tangibile anche per la società che deve sostenerla. Il sistema attuale tuttavia solo in casi rari riesce davvero ad essere occasione di riscatto e di formazione per chi sta tra le sbarre a pagare il proprio debito con la giustizia. Le donne del Rotary, dunque, staccheranno dai muri le 33 immagini della mostra e le porteranno nel piazzale antistante la biblioteca. Contemporaneamente si formerà un cerchio tra gli intervenuti, ci sarà il saluto delle istituzioni, sarà presente l’assessore alla Cultura Carlo Verona, e il fotografo Giampiero Corelli. Ci sarà spazio anche per le valutazioni, i pensieri, le poesie di libertà, di riscatto, di vicinanza, di speranza e solidarietà, o quant’altro le donne presenti vorranno esprimere sull’argomento. La partecipazione non necessita di iscrizione o prenotazione. Ci si trova direttamente alla Biblioteca Malatestiana.

Elide Giordani