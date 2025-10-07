Le celebrazioni della Liberazione

"Anche quest’anno abbiamo vissuto insieme una giornata di profondo significato, celebrando l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo del nostro Comune. A teatro Garibaldi abbiamo presentato la pubblicazione di Giuliano Marcuccini, arricchita dall’inserto dedicato ai dieci anni del concorso "La memoria non è solo un ricordo", promosso in collaborazione con ANPI Alto Savio". Lo scrive la giunta comunale di Bagno di Romagna, che poi aggiunge: "Sabato abbiamo reso omaggio alla memoria e alla libertà con una cerimonia partecipatissima, accompagnati dalla banda Santa Cecilia di Bagno-San Piero e con la presenza di Ines Briganti, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea Forlì-Cesena. Un ringraziamento speciale va anche al Liceo Scientifico "Righi" di Bagno e al nostro Istituto Comprensivo, che hanno partecipato con grande entusiasmo. Inoltre sabato mattina – prosegue la Giunta – abbiamo preso parte alla cerimonia di posa della pietra d’inciampo dedicata al partigiano Antonio Corzani, detto Tinin, medaglia d’argento al valor militare, alla presenza dell’Anpi Alto Savio con la presidente Mirta Barchi, del presidente provinciale Gianfranco Miro Gori, e col toccante accompagnamento della tromba di Luca Marianini. Una mattinata dedicata alla memoria, al senso di comunità e alla difesa della libertà, quella libertà conquistata, agognata e perseguita, oggi più che mai da custodire con consapevolezza e responsabilità".