Le chicane contestate restano lì. Respinta la mozione della Lega

Le contestate chicane di via Roversano resteranno al loro posto nonostante in un anno e mezzo abbiano causato quattro incidenti. Ieri pomeriggio, al termine della riunione del consiglio comunale, è stata discussa la mozione presentata dal consigliere della Lega Fabio Biguzzi in relazione alla petizione firmata da 203 persone, residenti della zona dove ci sono le chicane e utilizzatori abituali della strada.

Biguzzi aveva presentato richiesta di rimozione delle due chicane di via Roversano, della creazione di un parcheggio e del potenziamento dell’illuminazione pubblica. A rispondergli è stato il consigliere del Pd Francesco Rossi, che abita in zona: ha detto che le chicane sono stati installate in seguito a raccolte firme dei residenti che risalgono al 2004 e al 2011, che nel 2021 ci fu un incidente con ribaltamento di un’auto, e che la presenza delle chicane ha provocato l’abbassamento della velocità media dei veicoli in transito. Ha riconosciuto che le chicane provocano disagi ai pedoni per la mancanza di adeguati spazi laterali, e per l’ingresso nelle abitazioni a ridosso dei manufatti. Inoltre ha riconosciuto l’esigenza di creare un parcheggio e di potenziare l’illuminazione pubblica.

Dalla giunta comunale nessuna risposta sulla richiesta di dati sulla rilevazione della velocità dei veicoli prima e dopo l’istallazione delle chicane e sull’effettuazione di contravvenzioni.

Al momento delle votazioni c’è stata una piccola sorpresa: a favore dell’abolizione delle chicane hanno votato i tre consiglieri della Lega presenti (Celletti, Baratelli e Biguzzi), Capponcini (5 Stelle) e due consiglieri del Pd, non si sa se volontariamente o per errore; Parise (Cesena Siamo Noi) si è astenuto per la mancanza di dati. Il mantenimento delle chicane ha raccolto 12 voti da Pd e Cesena 2024.