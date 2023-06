Le chiese sotto assedio Dalle parabole alle antenne

Da loro sgorgano i suoni e le melodie che scandiscono gli eventi della Chiesa e il ritmo delle giornate di tutti. Ma da qualche tempo i campanili, anche i più antichi, svolgono anche una funzione ben meno spirituale, assaliti come sono dalle antenne della telefonia mobile. Alzando il naso all’insù i più attenti avranno notato i tre nuovi pennoni che, da qualche settimana, sbordano dal campanile di Sant’Agostino: sono posizionati, infatti, esternamente alla cella campanaria, pregiudicandone l’estetica. Ma non è finita qui. Presto altre antenne spunteranno dalle torri campanarie del Duomo, di San Domenico e di San Pietro Apostolo, per un totale di otto antenne 5G di Iliad. D’altronde la diffusione delle stazioni radio base di ultima generazione è destinata sempre più a crescere, in quanto la trasmissione 5G avviene con una potenza più bassa e dunque richiede un numero superiore di impianti.

Nello specifico, nel campanile del Duomo saranno installate quattro antenne (in piazza della Libertà ce ne sono già tre), a San Domenico due antenne e due parabole (in viale Mazzoni ce ne sono già due). Ma in quest’ultimo caso pesa un parere contrario di Arpae per il superamento dei limiti su alcuni edifici, che costringerà i gestori a regolarle diversamente. Nel campanile di San Pietro, infine sono previste due antenne. Tutte queste saranno inserite all’interno del campanile e di colore simile ai muri per mimetizzarne la presenza. Anche la Soprintendenza, in questi casi specifici, è stata chiamata ad esprimersi. Di queste nuove installazioni in centro storico si è interessato il movimento civico Cesena Siamo Noi, che dalla precedente legislatura sollecita l’Amministrazione comunale a redigere un Piano antenne di telefonica mobile per evitare il far west. I numeri parlano chiaro: se nel 1998 erano 70, oggi sono 173 (fonte: Catasto regionale delle sorgenti di campi elettromagnetici di Arpae, disponibile online). Ma va detto che i Comuni, come aveva spiegato a suo tempo l’assessora alla sostenibilità ambientale Francesca Lucchi, sono costretti a muoversi tra le maglie strettissime di un quadro normativo, disciplinato dal Codice delle telecomunicazioni elettriche, che nega ogni discrezionalità o volontà politica sull’ installazione di nuovi impianti. E dunque l’adozione di una pianificazione, volta a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non sarebbe effettivamente tutelante. "Ma una regolamentazione darebbe almeno un segnale politico, ora vige una libertà assoluta – afferma Giuseppe Scarnera, consigliere del Quartiere Centro Urbano di Cesena Siamo Noi –. Inoltre, serve più informazione e coinvolgimento sulle nuove antenne, in primis dei Quartieri che devono esprimersi. Vanno poi tutelati i luoghi sensibili come le scuole e ospedali e favorire, laddove possibile, situazioni di co-gestione delle antenne". Per il consigliere comunale Denis Parise, "Comune e Curia potevano collaborare per tutelare la bellezza storica dei campanili in centro e quindi evitare su di essi l’installazione di antenne".

Francesca Siroli