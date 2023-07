Le chitarre vincenti del Duo StriAgo Ex allievi del Maderna sugli scudi

Primi trionfi internazionali per il Duo StriAgo, ensemble chitarristico formato da Mario Strinati e Pietro Agosti. Lo scorso 24 giugno i due ex allievi del Conservatorio ‘Maderna’ di Cesena, entrambi classe 1998, si sono aggiudicati il terzo posto alla finale del Guitar Foundation of America - International Ensemble Competition di New York, considerato il festival di chitarra classica più importante del mondo. Nella Manhattan School of Music della ‘Grande Mela’ i due chitarristi si sono esibiti sull’ambìto palco eseguendo brani di Castelnuovo-Tedesco e Piazzolla. "Quando ci siamo iscritti alle selezioni online ci sembrava impossibile partecipare all’ultimo round di New York, visto il prestigio della competizione e l’altissimo livello dei partecipanti — raccontano Mario Strinati e Pietro Agosti —. Una volta saputo di essere tra i quattro ensemble finalisti puntavamo alla vittoria, comunque il terzo posto ci rende molto felici e orgogliosi". Oltre che per il talento virtuosistico, i due giovani si distinguono per la capacità di reinterpretare, all’insegna dell’innovazione, il duo votato alle sei corde. Entrambi sono polistrumentisti: Strinati, originario di Cervia, ha appena terminato gli studi di violoncello al Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano, mentre Agosti, di Forlimpopoli, sta completando quelli di contrabbasso al ‘Martini’ di Bologna. E oggi li attende un’altra finalissima, quella dell’International Ligita Competition Guitar Plus 1 a Eschen, in Liechtensteiner, dove sfideranno i migliori duo con chitarra e un altro strumento. Un connubio quello del Duo StriAgo (il nome deriva dall’unione dei due cognomi) nato nel 2016 nell’ambito del Conservatorio ‘Maderna’ e del Liceo musicale ‘Canova’ di Forlì. Il suo repertorio spazia dalla musica popolare sudamericana, che è stato il punto di partenza, fino a quella europea del periodo classico e barocco, e non mancano incursioni di violoncello e contrabbasso. Un legame artistico consolidato da una forte amicizia. "La passione per la chitarra è nata al liceo musicale, in cui eravamo in classe insieme, e dove al proprio strumento è obbligatorio affiancarne uno complementare. Sicuramente il duo è stato uno dei motivi per cui poi non l’abbiamo più abbandonata. La fortuna ha voluto che l’incontro con dei grandi insegnanti ci abbia motivato a proseguire gli studi al Conservatorio di Cesena, dove ci siamo diplomati al Triennio accademico", affermano i due ragazzi, la cui attività è possibile seguire sulle pagine social del Duo StriAgo.

Francesca Siroli