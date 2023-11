Le cicatrici economiche di Fabbri: "Mi sono battuto per la collettività"

Una raccolta fondi per sostenere le spese legali sostenute da Davide Fabbri nel portare avanti i procedimenti giudiziari avviati a suo carico per presunte diffamazioni. Fabbri la politica attiva la ha messa da parte, per sempre, assicura. Ora gestisce un circolo culturale a Bertinoro e organizza eventi. L’ecologista cesenate ha però alle spalle decenni di battaglie legate all’ambiente e ai diritti e soprattutto nel più recente passato aveva aperto anche quello che lui ha sempre definito un blog indipendente nel quale non ha lesinato critiche, anche molto dure, al mondo politico e imprenditoriale del territorio. Critiche che gli hanno causato non pochi problemi giudiziari, dal momento che nell’arco di tre anni ha dovuto affrontare undici cause per diffamazione. Ora i procedimenti sono chiusi, ma sul terreno restano le profonde cicatrici economiche legate a quei fatti: circa 40.000 euro di spese legali sostenute per difendere le proprie ragioni. Una cifra importante che una parte della città, indipendentemente dalle idee politiche, ha deciso di contribuire a coprire, appunto grazie all’avvio di una raccolta fondi avviata in suo favore. Tra i partecipanti della prima ora c’è per esempio anche Fabio Biguzzi delle Lega. Fabbri, come è nata l’idea?

"Da un amico che ha aperto la sottoscrizione sulla piattaforma Gofundme. Ovviamente prima aveva avanzato la proposta a me, che ho accettato, ringraziando lui come tutti coloro che vorranno aderire".

Si punta ad arrivare a 10.000 euro.

"Stiamo parlando di capitoli chiusi. Nessuna vertenza è ancora aperta e pure per quanto riguarda i pagamenti delle spese legali sono riuscito a saldare quasi tutto. A breve chiuderò il cerchio. Ma l’aspetto dirimente non è questo".

Quale, allora?

"Nel corso della prima giornata di raccolta fondi sono stati devoluti quasi mille euro. Sto assistendo ad azioni importanti di solidarietà concreta. Sono gesti generosi che apprezzo tantissimo e che non sono affatto scontati. Probabilmente mi è stato riconosciuto che le rivendicazioni che ho portato avanti erano state messe sul tavolo non per mio interesse personale. Mi sono sempre battuto credendo di rappresentare la collettività, o almeno una parte di essa. La risposta che sta arrivando in queste ore dimostra che avevo ragione: le offerte arrivano da persone che ritengono che non sia giusto che debba essere soltanto io a pagare il prezzo della mia attività. Il miglior riconoscimento che avrei potuto ricevere. E che mi ha emozionato molto". Rifarebbe ciò che ha fatto? "Non rinnego le mie scelte, né tanto meno le mie idee. E’ vero, a volte ho usato parole spigolose, ma come ho ribadito in ogni sede, il mio intento non è mai stato quello di diffamare le persone, quanto piuttosto di segnalare ciò che non credevo essere giusto".

Un’attività pagata a caro prezzo.

"Ho patito in alcuni casi denunce con richieste di risarcimento danni molto ingenti, che avrebbero ‘ammazzato anche un toro’. Ribadisco comunque che a oggi tutte le questioni si sono chiuse, anche grazie alla mediazione dei giudici o con accordi extragiudiziari".

Tornerà a fare politica?

"Resto interessato, appassionato. Però no, guardo da fuori".