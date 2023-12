Le classi della primaria faranno lezione alla ’Zappi’

A Mercato Saraceno dall’8 gennaio prossimo, le classi I e II della scuola primaria ’A. Ricchi’ attualmente ospitate (causa lavori al plesso) all’interno dei moduli della Protezione Civile, svolgeranno le attività didattiche all’ interno della scuola media ’F. Zappi’. L’ Amministrazione Comunale infatti prendendo atto della relazione di Arpae si è messa all’opera per cercare una soluzione alternativa per trasferire le due classi della ’Ricchi’, e dopo avere vagliato varie ipotesi si è concentrata sulla soluzione più percorribile, ovvero il trasferimento delle classi presso la scuola media ’F. Zappi’.

Qui le classi saranno sistemate in quattro aule predisposte nello stesso corridoio e la refezione scolastica avverrà nelle aule stesse, come del resto avveniva nei predetti moduli della Protezione civile. Gli orari di ingresso, intervallo ed uscita saranno differenziati per evitare commistione tra gli alunni frequentanti la Primaria e la Secondaria. Invariato il servizio di trasporto scolastico con il solo spostamento della salita e discesa degli alunni trasportati. La sindaca Monica Rossi in proposito fa sapere che "questa non è la soluzione ottimale ma al momento è l’unica fattibile, abbiamo lavorato contro il tempo affinché i ragazzi al ritorno dalle vacanze natalizie potessero già usufruire dei nuovi locali. Rassicuriamo tutte le famiglie che lavoreremo ancora più celermente per restituire la scuola Ricchi ai ragazzi nel più breve tempo possibile". Ulteriori specifiche comunicazioni saranno diffuse agli interessati da parte dell’ Istituto Comprensivo Valle Savio.

Edoardo Turci