Le colline sono uno spettacolo Nove appuntamenti per Borgo Sonoro

di Ermanno Pasolini

Nove concerti estivi nelle Terre del Rubicone per la rassegna "Borgo Sonoro" che torna a fare risplendere borghi, piazze e angoli nascosti e che quest’anno giunge alla sua XXIII. Roncofreddo è comune capofila del progetto dei comuni di Borghi, Longiano, Mercato Saraceno, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone. Fortemente voluto da tutti i comuni aderenti anche in virtù degli eventi catastrofici di maggio, un segnale che la collina, seppur ferita, è viva e pronta a rimettersi in piedi. Dice Sara Bartolini sindaco di Roncofreddo capofila del progetto: "Tra le poche certezze di questo periodo di grande difficoltà che ci vede impegnati a ricostruire e, in qualche caso, a ridisegnare la morfologia del nostro territorio, ce n’è una alla quale teniamo particolarmente e di cui non abbiamo mai messo in dubbio la realizzazione: il Festival Borgo Sonoro. Quest’anno più che mai è importante che le nostre splendide colline siano raccontate e vissute anche attraverso la musica come meraviglioso messaggio di speranza. Ringrazio tutti i Comuni aderenti al progetto e la Regione Emilia Romagna che ha premiato il nostro progetto, arrivato primo nella provincia di Forlì- Cesena, con contributo sulla legge 37 che spalmeremo su tutte le nove date di questa importante edizione". Direttore artistico è Valeria Mordenti.

Il viaggio musicale e sensoriale inizia il 27 luglio in località Farneto di Roncofreddo, con il concerto inaugurale dei Rico’s Royal Rascals, quintetto capitanato da Enrico Farneti per un tuffo esplosivo negli anni trenta. Il 1° agosto a Mercato Saraceno, nella frazione di San Damiano, nel meraviglioso giardino di Casa Tesei con un omaggio a Domenico Modugno "Nel blu dipinto di blues" con i musicisti Stefano Calzolari, Marco Frattini, Marc Abrams e la voce di Rossella Cappadone. Poi le altre tappe fino alla fine di agosto. A ogni serata, ove è possibile, sono abbinate le degustazioni delle eccellenze locali con il coinvolgimento dei comitati, Pro Loco e Cantine. Sarà possibile anche visitare i musei, come la Casa dell’Upupa a Sorrivoli, la Fondazione Tito Balestra onlus di Longiano e il Museo Renzi a Borghi. L’immagine guida di Borgo Sonoro è affidata a un’opera di Ilario Fioravanti, la "ragazzina che fa le bolle" di sapone una terracotta policroma del 2007. Tutte le info su www.borgosonoro.net oppure sulla pagina Facebook e Instagram Borgo Sonoro. Ingresso 5 euro con diritto di prevendita su Vivatickett