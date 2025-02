Le costellazioni familiari al Noi

Per i lunedì culturali il Noi Lounge Music Club di Cesenatico propone un incontro sulle costellazioni familiari sistemiche. A rendere assimilabile questo tema ci penserà l’esperto Daniele Ronchi, che domani a partire dalle 21, condurrà appunto una serata dedicata alle costellazioni familiari sistemiche, spiegando che cosa sono, come funzionano e in che modo possono aiutarci nel nostro benessere.

Daniele Ronchi, autore del libro titolato "Costellazioni familiari sistemiche, manuale di autoanalisi del proprio sistema familiare" edito da Edizioni Il Punto d’Incontro, accompagnerà il pubblico nel mondo delle costellazioni familiari con semplicità, attraverso racconti ed esperienze di vita. Per chi segue la materia, come per chi è neofita, c’è la possibilità di dialogare direttamente con una persona molto ferrata.

Daniele Ronchi, laureato in giurisprudenza, è consulente sistemico razionale e insegnante di diritto nelle scuole superiori. Grazie al metodo sistemico da lui studiato secondo le regole dello psicologo Bert Hellinger, è riuscito a migliorare le relazioni con i suoi studenti e a comprendere i comportamenti delle persone, sempre dettati da esperienze personali diverse. INgresso gratuito.

