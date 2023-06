"Le Cucine popolari non si fermano"

"Questa era la nostra ‘casa’. L’avevamo preparata in poco più di un anno e qui servivamo pasti per tutti, senza presentare il conto: chi poteva pagava, chi non poteva, semplicemente sedeva a fianco di tutti gli altri commensali, assaporando un pasto uguale per tutti, con la convivialità come ingrediente principale". Sono le parole con le quali ieri pomeriggio il presidente delle Cucine Popolari di Cesena Enzo Capelletti ha presentato al presidente nazionale Anpi Gianfranco Pagliarulo e a una delegazione in visita alle zone romagnole più colpite dall’alluvione quello che era un fiore all’occhiello della città e che invece ora è un ambiente devastato dall’acqua e interamente da ricostruire. "Ma non ci siamo fermati – prova a farsi forza Capelletti – anzi, abbiamo rilanciato la nostra disponibilità a dare una mano alla città. Ci siamo trasferiti temporaneamente nelle cucine del circolo ‘Hobby 3’ in zona Ippodromo e ogni giorno prepariamo 500 pasti (250 pranzi e 250 cene), ricevendo ordinazioni e effettuando consegne in tutte le zone colpite dalle conseguenze del maltempo, recandoci casa per casa nelle abitazioni dove cucinare non è ancora possibile. Lo facciamo grazie all’impegno e alla dedizione dei nostri 1.200 volontari, che continuano ad affaccendarsi incessantemente e che continueranno a farlo fino a quando non avremo ritrovato la normalità".

Luca Ravaglia