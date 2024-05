"Le dichiarazioni anti-scientifiche sono quelle degli anti-abortisti"

La lista Fondamenta replica duramente al documento dei medici cattolici che hanno contestato la definizione di "agglomerato di cellule embrionali". Fondamenta afferma che "questo gruppo di medici pro-vita, in una corsa al sostegno del partito di governo, si è sentito in dovere di attaccare la nostra dichiarazione, e nel farlo ha compiuto una delle classiche acrobazie retoriche del campo anti-abortista, postulando l’equivalenza tra la parola “embrione” e la parola “bambino”, per poi accusare noi di approccio antiscientifico per aver scritto che l’embrione sarebbe un “agglomerato di cellule”". Fondamenta rileva che "il concetto di embrione differisce da quello di bambino. Se c’è qualcuno qui che fa dell’anti-scienza, sono dunque questi medici quando sostengono che medicina e biologia riconoscono nel momento del concepimento l’inizio della vita... non è mai stato fatto coincidere con il concepimento, se non in ambienti che oggi chiamiamo appunto radicalmente pro-vita, antiabortisti, e di matrice clericale".

Fondamente prosegue: "Questo collettivo maschilista pro-vita sostiene che “ognuno” (avremmo preferito “ognuna”, ma capiamo che sono sensibilità che non appartengono ai soggetti coinvolti) debba trarre “le proprie conseguenze etiche, morali e sociali appropriate” dal loro confuso ragionamento, ma tutta la loro operazione intellettualmente fallimentare è volta a produrre l’effetto esattamente opposto, e cioè negare a chi è incinta la possibilità di fare una scelta".

Fondamenta denuncia i continui interventi per mettere in discussione la legge 164 e affema ancora: "Crediamo davvero che nel 2024 si debba tutte e tutti dire basta alla strumentalizzazione politica di questo argomento: non si tratta chiaramente di un dibattito sulla scienza, ma sulla libertà di scelta. É un diritto delle donne decidere se diventare madri o meno: una donna incinta va ascoltata, non convinta! L’intervento dei pro-vita nei consultori amplifica la sensazione dilagante di giudizio da parte delle istituzioni rispetto a una scelta profondamente personale: già nel 2022 l’OMS ha scritto linee guida per rimuovere gli ostacoli alla libertà sessuale e riproduttiva, sottolineando come la limitazione alla scelta delle donne promuova pratiche di aborto non sicure, non diminuendo affatto il numero di IVG, ma aumentando il numero di pratiche non sicure".