Le dodici mostre della galleria del Ridotto

Mosaico, fotografia, grafica, pittura, scultura. È realmente ampio e variegato il palinsesto di proposte che caratterizzerà, fino al 2026, l’offerta culturale/espositiva della Galleria d’arte comunale del Ridotto. Su un totale di 72 proposte progettuali presentate nell’ambito del bando per l’assegnazione degli spazi espositivi promosso dall’Amministrazione comunale, sono 12 le proposte ritenute idonee e che per questo saranno fruibili prossimamente sulla base di un calendario definito dal settore Biblioteca Malatestiana e Cultura d’intesa con gli artisti selezionati.

Le proposte che rientrano nella programmazione 2025-2026 sono le seguenti: ‘Oltre il pensiero musivo a Ravenna’ presentata da Agrioli Claudia per Carp Aps e a firma di un collettivo di artisti (Aubry Henri-Noel, Babini Giuliano, Baccolini Rossella, Belacchi Sergio, Bogdanova Kina, CaCo3, Dobrevska Mila, Fantoni Francesca, Galli Giovanna, Kitanoska Anica, Marzi Verdiano, Mazzotti Stefano, Miteva Aleksandra, Naddeo Silvia, Nittolo Felice, Notturni Luciana, Piszczek Joanna E., Racagni Paolo, Schöps Almuth, Spahi Suzanne, Stojanovski Misho, Strada Daniele, Tinarelli Enzo, Vasini Sara, Zhao Yuyu); ‘Maremio’, sulle scale della vita ad osservare l’orizzonte’, mostra fotografica dell’artista Lorenzo Amaduzzi; ‘Radici’, progetto grafico di Massimiliano Bruno Calabresi; ‘Luciano Caldari 1925-2025’, collezione di opere d’arte dell’omonimo artista cesenate; ‘Circus. Medusa tra parole e immagini. 25 anni con i 25 lettori’, che mette insieme pittura, grafica, fotografia, scultura, installazioni, prodotti editoriali e visivi, presentata dalla Casa Editrice Medusa; ‘La presenza dell’assenza. The presence of absence’, proposta che mette in dialogo pittura e fotografia a firma di Francesca Famanelli e Angela Anzalone; ‘Corpora’, un mix di pittura, scultura, arte digitale e videoarte, performance, a cura di Gheller Giulia (alias Giulietta Gheller); la mostra pittorica ‘Atlanti’ di Federico Guerri; ‘Gutai’ di Shozo Shimamoto e Yasuo Sumi del gruppo Gutai; ‘Dissolvenze (Un’altra prospettiva)’, proposta fotografica di Luca Piovaccari; ‘Luogo d’incontro’, mostra pittorica di Daniela Fernanda Tumedei; e la scultura di Luca Freschi – Sine Die a cura di Luca Freschi.