Le donne fanno impresa. Le aziende rosa sono 7306

Al 30 giugno in provincia di Forlì-Cesena, si contano 7.306 imprese femminili attive che costituiscono il 20,6% del totale delle imprese attive (21,4% in Emilia-Romagna e 22,7% in Italia). Nel confronto con il 30 giugno 2024 si riscontra un calo delle imprese femminili dell’1,2%, in linea con la variazione negativa regionale (-1,1%) e superiore a quella nazionale (-0,6%).

I principali settori economici risultano il Commercio (23,3% delle imprese femminili), l’Agricoltura (15,5%), le Altre attività di servizi (soprattutto servizi alle persone) (14,5%), l’Alloggio e ristorazione (11,2%), l’Industria Manifatturiera (7,9%), le Attività immobiliari (6,9%), le Attività amministrative e di servizi di supporto (tra cui i servizi alle imprese) (4,2%) e le Attività professionali, scientifiche e tecniche (3,9%).

I settori con la più alta incidenza percentuale delle imprese femminili sul totale delle imprese attive sono, rispettivamente, Altre attività di servizi (44,7%), Attività per la salute umana e di assistenza sociale (42,6%), Alloggio e ristorazione (30,5%), Attività amministrative e di servizi di supporto (26,4%), Commercio (25,7%), Attività finanziarie e assicurative (21,9%), Attività professionali, scientifiche e tecniche (21,1%), Agricoltura (19,7%), Immobiliare (19,2%) e Servizi di telecomunicazione, programmazione e consulenza informatica (19,1%).

Riguardo alla natura giuridica delle imprese femminili, prevalgono le imprese individuali (67,5% del totale), seguite dalle società di capitale (15,8%) e società di persone (14,8%); in termini di variazione annua crescono le società di capitale (+2,2%) mentre calano sia le imprese individuali (-0,8%) sia, in forma più decisa, le società di persone (-6,0%).

Più della metà delle imprese femminili provinciali (il 52,0%) si trovano nei comuni di Forlì (28,9%) e Cesena (23,1%), presenza importante anche nei comuni di Cesenatico (9,4%), Forlimpopoli (3,1%) e Bertinoro (2,6%), ossia nei cosiddetti “Comuni di cintura” (totale 15,1%), e di Savignano sul Rubicone (4,6%), Gatteo (2,7%), San Mauro Pascoli (2,5%), Gambettola (2,5%) e Longiano (1,7%) (”area del Basso Rubicone”, totale 14,0%).

Ad essi vanno aggiunti i comuni di Meldola (2,4%) (Valle del Bidente), Bagno di Romagna (1,9%) e Mercato Saraceno (1,6%) (Valle del Savio) e Castrocaro Terme e Terra del Sole (1,8%) (Valle del Montone). In sintesi, il 54,4% delle imprese femminili attive si trova nel comprensorio di Cesena e il 45,6% nel comprensorio di Forlì.