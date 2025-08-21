Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaLe donne fanno impresa. Le aziende rosa sono 7306
21 ago 2025
REDAZIONE CESENA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Le donne fanno impresa. Le aziende rosa sono 7306

Le donne fanno impresa. Le aziende rosa sono 7306

I dati della Camera di Commercio evidenziano un live calo rispetto al 2024

Un’azienda calzaturiera

Un’azienda calzaturiera

Per approfondire:

Al 30 giugno in provincia di Forlì-Cesena, si contano 7.306 imprese femminili attive che costituiscono il 20,6% del totale delle imprese attive (21,4% in Emilia-Romagna e 22,7% in Italia). Nel confronto con il 30 giugno 2024 si riscontra un calo delle imprese femminili dell’1,2%, in linea con la variazione negativa regionale (-1,1%) e superiore a quella nazionale (-0,6%).

I principali settori economici risultano il Commercio (23,3% delle imprese femminili), l’Agricoltura (15,5%), le Altre attività di servizi (soprattutto servizi alle persone) (14,5%), l’Alloggio e ristorazione (11,2%), l’Industria Manifatturiera (7,9%), le Attività immobiliari (6,9%), le Attività amministrative e di servizi di supporto (tra cui i servizi alle imprese) (4,2%) e le Attività professionali, scientifiche e tecniche (3,9%).

I settori con la più alta incidenza percentuale delle imprese femminili sul totale delle imprese attive sono, rispettivamente, Altre attività di servizi (44,7%), Attività per la salute umana e di assistenza sociale (42,6%), Alloggio e ristorazione (30,5%), Attività amministrative e di servizi di supporto (26,4%), Commercio (25,7%), Attività finanziarie e assicurative (21,9%), Attività professionali, scientifiche e tecniche (21,1%), Agricoltura (19,7%), Immobiliare (19,2%) e Servizi di telecomunicazione, programmazione e consulenza informatica (19,1%).

Riguardo alla natura giuridica delle imprese femminili, prevalgono le imprese individuali (67,5% del totale), seguite dalle società di capitale (15,8%) e società di persone (14,8%); in termini di variazione annua crescono le società di capitale (+2,2%) mentre calano sia le imprese individuali (-0,8%) sia, in forma più decisa, le società di persone (-6,0%).

Più della metà delle imprese femminili provinciali (il 52,0%) si trovano nei comuni di Forlì (28,9%) e Cesena (23,1%), presenza importante anche nei comuni di Cesenatico (9,4%), Forlimpopoli (3,1%) e Bertinoro (2,6%), ossia nei cosiddetti “Comuni di cintura” (totale 15,1%), e di Savignano sul Rubicone (4,6%), Gatteo (2,7%), San Mauro Pascoli (2,5%), Gambettola (2,5%) e Longiano (1,7%) (”area del Basso Rubicone”, totale 14,0%).

Ad essi vanno aggiunti i comuni di Meldola (2,4%) (Valle del Bidente), Bagno di Romagna (1,9%) e Mercato Saraceno (1,6%) (Valle del Savio) e Castrocaro Terme e Terra del Sole (1,8%) (Valle del Montone). In sintesi, il 54,4% delle imprese femminili attive si trova nel comprensorio di Cesena e il 45,6% nel comprensorio di Forlì.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata