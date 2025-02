Le donne fatali nella storia in mostra fino all’8 marzo

A Sarsina, fino all’8 marzo 2025, la sala mostre del centro studi Plautini ospita la prestigiosa mostra concorso Premio d’Arte Caterina Sforza, Cosimo I de’ Medici e i Signori di Romagna, "Logos 2025", VI edizione. L’evento, dal titolo evocativo "Le Donne Fatali nella Storia: le Corti, gli Amori, l’Arte, la Bellezza", è curato da Marilena Spataro e Alberto Gross, e vede la partecipazione di numerosi artisti e studiosi. L’inaugurazione si è tenuta sabato scorso, mentre la premiazione dei vincitori e dalla presentazione del pregevole saggio "Donne fatali tra Medioevo e Rinascimento", si svolgerà sabato 8 marzo alle 16. Gli artisti in esposizione sono: Angela Amadei, Massimiliano Campita, Luciana Ceci, Maurizio Cervellati, Riccardo Cervelli, Luca Colangelo, Eleonora Dalmonte, Silvia Di Vora, Paolo Garziani,, Francesca Giudicci, Enrico Guerrini, Giuliana Guerrini, Piero Gulminelli, Lidia Mongiusti, Giuseppe Rizzo Schettino, Laila Scorcelletti, Lorenzo Senzi, Paola Tassinari, mentre fra gli ospiti Elena Modelli. Renata Venturini, Mario Zanoni e Idilio Galeotti.

In merito a questo vento l’assessore Elsa Cangini e il sindaco Enrico Cangini hanno dichiarato: "Questa iniziativa rappresenta un’opportunità straordinaria per la nostra città, unendo arte, storia e cultura in un percorso che esalta il ruolo delle donne nella nostra tradizione e nel nostro patrimonio artistico. Sarsina si conferma ancora una volta un punto di riferimento per gli appassionati d’arte e di storia, offrendo al pubblico una mostra di grande valore e significato. Un grazie sentito a Marilena Spataro e Giovanni Pretolani per aver scelto la nostra comunità". Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; feriali su appuntamento. Info: 329 424094 e 348 7309309.

Edoardo Turci