Le donne fatali protagoniste al festival ’Caterina Sforza’

In occasione della festa della donna, domani alle 16 al Centro studi plautini è stata preparata una giornata all’insegna dell’inclusione e della valorizzazione della donna, con le storie di tante "Donne fatali del Medioevo e del Rinascimento" e la vicenda di Paolo e Francesca, ennesima iniziativa del Centro Studi Olim Flaminia. Il progetto trae spunto dai volumi di Andrea Antonioli (storico, archeologo e scrittore), mettendo in luce tematiche e ruoli femminili attraverso un viaggio suggestivo tra tante figure di donna italiane ed europee emancipate, carismatiche e intraprendenti. Dunque un focus sul pensiero, sulle idee e sugli obiettivi, ma anche su aspetti umbratili di tante donne del passato che avrebbero molto da insegnare anche oggi. Al festival presenzieranno il sindaco Enrico Cangini, la presidente dell’associazione culturale Logos Marilena Spataro curatrice del festival assieme ad Alberto Gross, Fiamma Lenzi, mentre Andrea Antonioli illustrerà la vicenda di alcune donne e della coppia di amanti più famosa al mondo tra storia, letteratura, teatro, arte, musica e cinema. Il programma prevede anche un focus sulle tematiche della parità di genere, empowerment femminile, la violenza sulla donna, con la proiezione del video storytelling di Stefano Caranti e Andrea Antonioli, un cortometraggio teatrale di Edoardo Claudio Olivieri, una videopoesia di Maria Gabriella Conti con la regia di Stefano Caranti e la voce narrante di Angioletta Masiero. Il progetto multidisciplinare "Paolo e Francesca. Amanti per l’eternità" ha coinvolto 38 Comuni italiani, nonché numerosi Enti e Istituzioni culturali e sociali sia italiani che stranieri "La vicenda di Paolo e Francesca – spiega Antonioli – costituisce un bene culturale, un memorabilia straordinario, un patrimonio storico-letterario, sociale e pedagogico unico, un fenomeno fatto di valori intellettuali, morali e di costume a livello globale che pertanto va valorizzato, tutelato, conservato e promosso.

Edoardo Turci