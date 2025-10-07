Le dune potevano limitare i danni?. Battistoni: "Impossibile realizzarle quando ci sono ancora i turisti in spiaggia"

I danni ingenti causati dalla mareggiata di domenica hanno riacceso la polemica sulla realizzazione delle dune a protezione degli stabilimenti balneari e dell’abitato. Del resto in molti dopo un "male" hanno una propria "ricetta" e nello specifico c’è chi dice che le dune di sabbia devono essere costruite in settembre. Però occorre tenere anche conto del fatto che il giorno prima della mareggiata, sabato 4 ottobre, in riviera c’erano migliaia di famiglie, comitive di amici e coppie, che sotto il sole hanno deciso di trascorrere la giornata al mare, per il rito dell’aperitivo o di un buon pranzo di pesce da gustare in spiaggia, godendosi l’ultima tintarella. La costruzione delle dune era imminente, come ci testimonia Simone Battistoni, presidente dei balneari di Cesenatico, il quale spiega il motivo della realizzazione di questi lavori in ottobre: "Avere le dune tutte erette per la terza o la seconda settimana di settembre, come alcuni sostengono, significherebbe iniziare i lavori nell’ultima settimana di agosto, quando siamo nel pieno della stagione, ed è impensabile. Immaginate i danni e i disagi, economici ed in termini di immagine, se noi togliessimo i paletti, gli ombrelloni e le altre strutture con i turisti in spiaggia. Non solo, quest’anno a metà settembre era bel tempo e c’era tanta gente in spiaggia, che non ci ha fatto certo male dopo una estate non brillantissima; inoltre il Comune e la Regione spingono per prolungare la stagione e non per accorciarla. La verità è che non esiste una vera soluzione, c’è il tempo ragionevole, da noi individuato dal 5 al 10 di ottobre, tant’è che lo scorso anno abbiamo iniziato l’8 e quest’anno era previsto il 6 ottobre. In sostanza comprendo la critica, ma non possiamo accorciare la stagione. Piuttosto, in prospettiva, se ci lasciano fare il nostro mestiere (il riferimento è alla direttiva Bolkestein), potremmo intervenire alzando la quota degli stabilimenti, cosa che la normativa prevede".

Giacomo Mascellani