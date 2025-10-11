Le famiglie Crisolini e Fucci, una storia a cavallo tra due valli

"Tra Val di Savio e Val Bidente: Storie delle Famiglie Crisolini e Fucci". Questo il titolo delle conferenza, a Palazzo del Capitano, a Bagno di Romagna, promossa dalla Fondazione Abbatia Nullius Balneensis, incentrata sulle storie e sulla ricostruzione genealogica di quelle due famiglie, la prima di Bagno e la seconda di San Piero, provenienti dalla adiacente Val Bidente. L’intento principale degli organizzatori è stato quello di ricostruire un quadro storico e socio-culturale del territorio dell’Alto Savio, in specie dal XVI al XIX secolo, attraverso le storie di alcune importanti famiglie che hanno lasciato tracce durature nel tempo e testimonianze scritte di spessore culturale. La presentazione della conferenza è stata a cura di Robert Lolli, docente di lettere al Liceo scientifico "Righi" di Bagno e di Carla Para, assessora alla Crescita educativa del Comune termale. Presente anche l’assessore al Turismo, Mattia Lusini. Per le due famiglie erano presenti Federica Crisolini e un rappresentante dei Fucci. Il relatore Niccolò Mortani ha illustrato le vicende di quelle due Famiglie notabili, che sebbene entrambe originarie della Val Bidente, scelsero di trasferire la loro sede nella Valle d’Alto Savio. l lavoro storico, oggetto della conferenza, costituirà parte integrante del materiale che verrà pubblicato nel numero 8 della rivista locale "Alpe Appennina".

gi. mo.