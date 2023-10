Le farfalle di Sami in mostra alla galleria comunale

Sta ottenendo un grande successo la mostra "Le farfalle e la Cesenatico di Francesco Sami", allestita alla Galleria comunale d’arte "Leonardo da Vinci" sul porto canale di Cesenatico. Nei primi fine settimana si sono registrati oltre 1.300 visitatori, molti dei quali hanno espresso commenti molto lusinghieri. Del resto in mostra ci sono opere d’arte uniche e che non nessuno potrà acquistare, perchè l’autore ha deciso di non vendere i suoi pezzi, ma di metterli a disposizione per questa originale esposizione, esclusivamente per una sua soddisfazione. E’ l’occasione di scoprire la vena artistica e le opere originali di un uomo molto noto sul territorio. Francesco, che gli amici chiamano anche Giorgio seguendo una tradizione tipicamente romagnola di essere battezzati con un nome per poi essere chiamati con un altro, è da sempre impegnato nel sociale a favore della sua Cesenatico, dal 2000 è presidente dell’Avis di Cesenatico, ha fatto parte del gruppo del gemellaggio con le città di Germania, Belgio, Francia e Svizzera, ed è attivo in molteplici altre iniziative. Negli anni più recenti ha iniziato a realizzare le sue originali farfalle, utilizzando lamiera d’acciaio e pittura a smalto, esponendole in alcune mostre d’arte. In seguito, incoraggiato dagli amici, ha esteso i suoi interessi anche alla pittura, con alcune vedute di luoghi simbolo di Cesenatico, come il porto canale, le antiche barche del Museo della Marineria con le vele al terzo, la spiaggia, ma anche altri paesaggi e soggetti della natura. Il successo ottenuto è strameritato, perchè dietro ognuna delle opere realizzate, c’è tanto lavoro e tanta passione. Adesso l’artista compie un salto di qualità, con l’esposizione di una selezione di alcune delle sue migliori opere, in una mostra personale, nel contesto più importante dove gli artisti espongono in riviera, appunto la Galleria comunale d’arte "Leonardo da Vinci". Per Francesco Sami è una vera consacrazione, perchè gli artisti e le loro opere, qui entrano soltanto se sono considerati di profilo medio alto. In mostra al pian terreno della galleria ci sono trenta farfalle, ispirate a specie realmente esistenti e di cui l’autore riporta anche il nome scientifico e la provenienza. Al piano superiore della Galleria comunale d’arte ci sono invece i quadri, che sono 28 opere su tela La mostra "Le farfalle e la Cesenatico di Francesco Sami" sarà aperta al pubblico fino al 5 novembre. Oggi e domani dalle 10 a mezzogiorno e dalle 15 alle 19; l’ingresso è libero.

Giacomo Mascellani