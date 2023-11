Le farfalle di Sami spiccano il volo

Si è conclusa con un grande successo di pubblico la mostra "Le farfalle e la Cesenatico di Francesco Sami", allestita nella Galleria comunale d’arte "Leonardo da Vinci". Sono infatti oltre 5mila le presenze registrate, a testimoniare il grande interesse ma soprattutto l’altissimo gradimento da parte del pubblico numeroso e qualificato che l’ha visitata. Francesco Sami, noto agli amici anche come Giorgio, è un uomo molto conosciuto a Cesenatico e non solo. Dal 2000 è presidente dell’Avis di Cesenatico, la cui sede è all’interno dell’ospedale "Ginesio Marconi"; ha fatto parte del gruppo del Gemellaggio di Cesenatico ed è attivo in molteplici altre iniziative sempre legate al volontariato e la vita sociale del territorio. In gioventù, negli anni ’70, è stato tra l’altro protagonista dello spot televisivo di una nota marca di grappa. Sami rivendica anche l’invenzione del cono di pesce fritto da passeggio, che oggi viene proposto da diversi ristoranti del centro. In anni recenti ha scoperto di avere anche una vena artistica e ha iniziato a realizzare le sue originali farfalle in lamiera d’acciaio e pittura a smalto, che sono molto apprezzate. In seguito si è dedicato anche alla pittura con alcune vedute di luoghi e situazione iconiche di Cesenatico, come il porto canale, le barche del Museo della Marineria, la spiaggia, i paesaggi naturali e anche le nature morte. La concessione da parte del comune della Galleria d’arte e la notevole affluenza di pubblico, hanno rappresentato la consacrazione di Francesco Sami anche come artista.

g.m.