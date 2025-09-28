Le Feste Antonacci in concerto allo Spazio Marte

L’associazione Retropop Live annuncia il concerto di ‘Le Feste Antonacci’ il prossimo 23 novembre allo Spazio Marte di Cesena (via Corbari 175). Si tratta dell’unico concerto in Romagna del tour che li vede portare sui palchi di tutta Italia, dal vivo, il loro primo e vero e proprio disco: Uomini Cani Gabbiani, uscito per Panico Dischi a giugno.

Le Feste Antonacci sono Giacomo Lecchi d’Alessandro e Leonardo Rizzi, entrambi autori, compositori, polistrumentisti e produttori. Sono entrambi originari di Genova, e oggi vivono a Parigi, dove hanno cominciato la loro collaborazione artistica. Il nome che hanno deciso di darsi deriva da una domanda: nel momento in cui hanno iniziato a creare i primi brani, si sono chiesti: "questo pezzo passerebbe a una festa di Biagio Antonacci?". Il nome diventa così anche evocativo dell’universo dei complesso da festa di paese o da balera tanto cari al duo, e che rispecchiano alla perfezione lo spirito scanzonato e unificatore dei loro live.

La loro musica è apparentemente fedele al culto delle 4B - Battisti, Battiato, Beatles e Bach – per poi rivelare alcune contaminazioni prog, jazz e rock. Quando non compongono come duo, producono e arrangiano per artisti pop francesi, pubblicità, documentari, serie e film d’animazione per giganti come HBO, Netflix, Disney Channel, Cartoon Network, RAI, France Television, YouTube Originals.