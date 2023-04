Le feste ci prendono per la gola Pistacchio, fondente o di... latta: quante sorprese nelle uova

Al pistacchio, al caramello salato, con granella di nocciola, gianduia e fave di Tonka, o nelle intramontabili versioni al cioccolato bianco, al latte o fondente 70%. Le uova di cioccolato, si sa, sono un vero e proprio ‘must’ delle festività pasquali, così come la colomba, da quella classica, ricoperta di glassa e mandorle intere, alle versioni più innovative, coperte di cioccolato e albicocche o amarene candite.

Agli sgoccioli della Pasqua, si sa, la fantasia di pasticceri, gelatieri e cioccolatai va a briglia sciolta: in tanto sbizzarrirsi di gusti originali e ingredienti inaspettati, c’è addirittura chi propone le uova… di metallo. È il caso di Babbi, il colosso cesenate del dolce: la novità di quest’anno, infatti, sono le originali uova in metallo, decorate con motivi tipicamente primaverili e disponibili in due formati. I patiti del dolce non resteranno delusi: le uova custodiscono, al loro interno, un ricco assortimento di ‘Babbini’, i prelibati wafer creati da Attilio Babbi, nei gusti arachide, caffè, cocco, fondente, nocciola e pistacchio. Nell’uovo più grande, si aggiungono i ‘bon bon’, le praline Babbi in vari gusti. E l’uovo di latta? Com’è nello stile di Babbi, si presta perfettamente a una seconda vita come portapenne, porta oggetti per la scrivania o come vaso per le piantine da balcone.

Tornando alle uova di cioccolato, chi si ricorda più della sorpresa? Da qualche anno a questa parte, infatti, si può dire che la sorpresa è l’uovo stesso: si dedica molta più attenzione al design, alla copertura, al packaging accattivante e, soprattutto, alla qualità del cioccolato, piuttosto che alla sorpresa. Qualche eccezione, però, c’è: "in una delle uova che ho confezionato per i miei clienti ho inserito, come sorpresa, un ciuccio rosa", svela il maestro gelatiere cesenate Roberto Leoni, titolare di Gelaterie Leoni. "Chi lo riceverà saprà, dunque, che diventerà presto padre di una bambina". Dal laboratorio di Leoni escono, in questi giorni, diverse specialità dedicate alla Pasqua: "il best seller è la mia ‘colomba pistacchiosa’, con pasta madre e farcitura al pistacchio e glassa di cioccolato bianco", spiega Leoni, "da qualche anno, il pistacchio impazza in tutte le nostre creazioni, è senz’altro il gusto più richiesto". Seguono quella ai Tre cioccolati (farcita con pezzi di cioccolato bianco, al latte e fondente) e la novità 2023, Albicocca mandorlata: "è fatta con pezzi di marzapane e albicocche semicandite, glassata con cioccolato bianco alla mandorla", conclude.

Fervono gli acquisti dell’ultimo minuto anche da Parciocal, storico negozio di dolciumi in Corso Mazzini 52. Eraldo Tonetti, che da 39 anni gestisce l’attività di famiglia assieme alla moglie e alla figlia Federica, coglie l’occasione per riflettere su come sono cambiate le preferenze della clientela nel corso degli anni: "si comprano meno prodotti di un tempo, ma si ricerca maggiormente la qualità. I budget sono diminuiti, è inevitabile, ma le persone sono diventate molto più esigenti. Forse è per questa ragione che continuano a scegliere noi, anziché la grande distribuzione: ci conoscono, sanno che di noi possono fidarsi".

Maddalena De Franchis