"Le fiabe per bambini? Edulcorate nel tempo"

di Raffaella Candoli

È la volta di una fiaba per adulti al teatro Bonci, con Emma Dante, che da stasera a sabato alle 21, e domenica alle 16, presenta un lavoro di cui è regista e autrice, liberamente tratto dalla raccolta Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile. Si tratta di ’Pupo di zucchero - la festa dei morti’, antico testo popolare della terra d’origine della Dante, la Sicilia. Nell’isola c’è la tradizione di preparare, il 2 novembre, dolcetti da offrire ai defunti nel giorno loro dedicato, in cambio dei regali che portano ai bambini. La vicenda narra di un vecchio (Carmine Maringola), rimasto solo coi suoi ricordi nella casa un tempo abitata da familiari che hanno lasciato questa terra. Mentre è intento a impastare uno di quei biscotti, un ’pupo’, piccola scultura antropomorfa, quei defunti tornano alla memoria dell’anziano e si materializzano, con gli aspetti estetici e caratteriali e le vicende che in vita li hanno contraddistinti: il giovane padre marinaio disperso in mare, tre sorelle innamorate dello stesso uomo, zia Rita che subiva la violenza domestica del marito Pasqualino, nella sottovalutazione del problema da parte degli altri. Ma, dopo la vivace incursione nella mente dell’anziano, i morti tornano ad essere ciò che sono, dei cadaveri, rappresentati sulla scena da pupazzi a grandezza naturale dello scultore palermitano Cesare Inzerillo, che si è ispirato ai corpi imbalsamati delle Catacombe dei Cappuccini a Palermo; sculture che rappresentano ciascuna il doppio del personaggio sulla scena.

Carmine Maringola, cosa fa la differenza tra la fiaba per adulti e quella per bambini?

"Anticamente non c’era questa distinzione, tant’è che il Pentamerone del seicentesco Basile, antesignano e ispiratore di vari favolisti europei, ha come sottotitolo ‘overo lo trattenemiento de peccerille’, ed ha elementi anche crudi, carnali e cupi. Nel tempo, le fiabe destinate ai bambini sono state edulcorate, ma contengono elementi come l’odio e la morte. Emma Dante, che da anni si dedica ed esplora il teatro ragazzi, qui osserva le tradizioni arcaiche del Sud Italia con tratti grotteschi, comici e ironici, perché quei morti evocati hanno fame, mangiano, ballano, litigano, ripropongono la famiglia che sono stati. Ma la tematica necessita della maturità dello spettatore".

Lei ha il ruolo principale, quello dell’anziano che attende la festa dei morti.

"Il vecchio rappresenta la solitudine, il vuoto dell’assenza. Ma ha un’arma, quella dei ricordi per riportare in vita i suoi defunti. E quei morti irrompono nella quotidianità dell’anziano con la loro vitalità, rappresentando in fondo, un affresco della famiglia di oggi".

Non c’è presente senza memoria del passato?

"Per me la morte è la fine della vita terrena. Chi muore per ultimo, si prende carico della vita vissuta dagli altri. Tuttavia, la morte non cancella quei legami visibili e invisibili, quel filo genetico che ti porta, come nel mio caso, a ripetere in cucina gli stessi gesti della nonna quando preparava pasta e fagioli".

La replica di domenica sarà audio descritta per i non vedenti. Sempre domenica è prevista la seconda attività del progetto ’Vengo anch’io!’ che offre alle famiglie la possibilità di assistere allo spettacolo mentre i figli (dai 6 agli 11 anni) partecipano ad attività creative: l’associazione Barbablù conduce il laboratorio di fumetto ’Le fiabe che non sono’.