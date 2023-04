Le figlie raccontano ’Gigi’ Lucchi "Libero, modesto e concreto: abbiamo portato avanti i suoi valori"

di Elide

Giordani

In parte si è detto, e tanto si dirà domani nell’Aula Magna della Malatestiana, su Leopoldo Lucchi, sindaco, partigiano, politico, a cui la città dedica un’intera giornata nel centenario della nascita (è mancato nel 1998). Più sfuggente è invece la sua dimensione privata, meno nota anche per il suo carattere schivo e discreto. Lo testimoniano le figlie, Nadia (a lungo dipendente di Apofruit) che oggi ha 74 anni e Milena (maestra d’asilo per 38), 66 anni. Gigi, come era universalmente conosciuto, visse anche lo straziante lutto di un figlio strappato alla famiglia da un cancro a soli 26 anni, nel 1973. In consiglio comunale - è stato sindaco dal 1970 all’85 - disse soltanto che aveva bisogno di "ritirarsi un po’".

"Raccontava poco del suo passato di partigiano - dice Nadia - si sbottonava un po’ di più in compagnia, quando girava qualche bicchiere di vino. Fu in una di quelle occasioni che raccontò di quando lo cercavano in città poiché all’epoca faceva parte dei Gap. La mamma, che era appena diciottenne, lo nascose nel suo letto, sotto le lenzuola e vi si sdraiò sopra. Ebbe buon gioco, lui era mingherlino e lei già una donna prosperosa. Lui aveva sette anni più di lei, che era poco più che una bambina, ma si volevano bene già da quando lui era salito in montagna". "Ha sempre delegato a lei le cose di famiglia - racconta Nadia -. Era lei che cercava, con pochi risultati, di frenare la mia indipendenza. Tu non le dici mai niente, lo accusava lei. Dici tutto tu..., rispondeva lui. E’ stato un uomo libero e un padre indulgente, voleva che anch’io fossi libera delle mie scelte". "La sua militanza e la sua vita politica hanno tracciato la mia strada - ammette Nadia -, mi sono iscritta al Pci a 14 anni e ho sposato un uomo anche lui impegnato in politica e nelle battaglie per i diritti civili (Furio Kobau, figlio di un dirigenti dell’Arrigoni, attivo nei partiti della sinistra e nell’ambito dell’Anpi, scomparso un anno fa. Ndr) e io stessa ho cercato, come ancora oggi, di portare avanti i valori nei quali ha creduto". "Ero orgogliosa di lui - aggiunge Nadia - ma diceva che non voleva essere messo sul piedistallo, era modesto e concreto".

Vibrante la testimonianza della figlia minore. "Parlare di lui non è facile - dice Milena -, mi emoziona profondamente, anche perché lo sento ancora qui, con noi. Sono stata la figlia più piccola e forse quella che ha potuto cogliere meglio il suo affetto. Non era uno di espressioni tenere, baci e carezze, ma c’era sempre a difendere la famiglia". "Sapeva distinguere tra la vita pubblica e quella privata - aggiunge Milena -. Quando tornava a casa si toglieva la giacca da sindaco e si metteva in pigiama. Raccontava poco, ma io chiedevo… E lui rispondeva solo se la mamma lo spingeva a raccontare. Erano complementari". "Negli ultimi anni - ricorda Milena - si è trovato bene in famiglia ma non ha mai smesso di seguire la politica e, ad un certo punto, deluso dai percorsi del suo partito, si diceva convinto che si dovesse ricominciare a lottare per i valori della sinistra. Era un visionario, si sta verificando quello che temeva".

Per ricordare la sua figura pubblica sabato ci sarà il contributo di una quindicina di relatori: storici, politici, testimoni. Inizia lo storico Maurizio Ridolfi con "L’antifascismo e la Resistenza in Romagna", seguono Mara Valdinosi, Orio Teodorani, Giancarlo Biasini e Gabrio Casadei Lucchi. Nel pomeriggio, dalle 15 in poi, ci saranno i contributi di Vasco Errani, Elide Urbini, Brunaldo Righi, Roberto Casalini, Edoardo Preger, Giordano Conti, Paolo Bonavita, Romano Colozzi, Riccardo Caporali. Le conclusioni saranno affidate al sindaco Enzo Lattuca. Su "Leopoldo Lucchi, ‘Gigi’. Il partigiano, il politico, il sindaco", sei anni fa, Orio Teodorani e Elide Urbini hanno scritto un libro denso di foto e ricordi, edito da Il Ponte Vecchio.