Le Foreste Casentinesi allevano pastori

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi alleva pastori. L’Ente gestore della grande area protetta del crinale tosco-romagnolo, di cui fa parte anche il territorio sud-ovest di Bagno di Romagna, ha infatti messo le radici per una sua "ShepherdSchool", facendo così nascere una scuola per pastori e allevatori. Dunque pascoli e opportunità professionali con la zootecnia di montagna. In particolare, dal mese di aprile 2023 partirà, presso il Centro di formazione "Officine Capodarno" (Stia, in Casentino, al di là della catena dei Mandrioli di Bagno) la predetta "ShepherdScool". Una scuola per pastori e allevatori, realizzata nel progetto LIFE (strumento di finanziamento dell’Unione Europea per l’ambiente e l’azione per il clima) denominato "ShepForBio". Quest’ultimo si pone come obiettivo la conservazione di alcuni habitat di prateria, attraverso la promozione e la valorizzazione delle professioni funzionali a questo scopo. La creazione di una scuola di formazione per nuovi pastori e allevatori, tra le azioni del LIFE, ha anche l’obiettivo di contribuire a contrastare lo scarso ricambio generazionale che affligge questo settore, in particolare nelle zone montane.

ShepherdSchool, su modello delle esperienze europee, prevede un percorso di formazione in grado di fornire ai partecipanti strumenti teorici e pratici di base, utili all’avvio di una nuova attività. Saranno realizzati quattro cicli di formazione, fino al 2027. Le lezioni teoriche si terranno nel fine settimana da aprile a giugno. L’iscrizione alla scuola è gratuita. I partecipanti (per il 2023 il numero massimo è di sei persone) saranno selezionati in base alle esperienze pregresse, ad attitudine e motivazione. I corsi saranno tenuti da docenti, ricercatori ed esperti appartenenti ai partner (DAGRI-Università degli Studi di Firenze, Dream Italia, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Regione Toscana), oltre che alle associazioni Difesattiva, Rete Appia, Slow Food, collaboratrici del progetto. Per le iscrizioni il termine ultimo è il 28 febbraio 2023. "Questa misura, nel quadro delle politiche ambientali europee - sottolinea Luca Santini, presidente del Parco - dimostra che molte attività economiche possono contribuire alla salvaguardia della biodiversità. Il Parco è fermamente convinto che l’apporto responsabile dell’uomo, in un progetto di sviluppo sostenibile, rinforzi l’interdipendenza tra produzione responsabile di beni e servizi e conservazione degli ecosistemi". Per info: 0575503037 e 3371482463.

Gilberto Mosconi