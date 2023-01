Le forze dell’ordine incontrano i tre gruppi di Controllo di vicinato

A San Mauro Pascoli si è svolta la prima riunione tra forze dell’ordine e i neo costituiti gruppi di controllo del vicinato con gli abitanti (nella foto) residenti in piazza Unione Europea, via Madre Teresa di Calcutta e via Giovannino-Poesia. Presenti i comandanti della locale stazione dei Carabinieri e della Polizia Locale di San Mauro. I tre gruppi di controllo di vicinato erano presenti con i loro responsabili e alcuni partecipanti al gruppo.

"Da una ventina di famiglie partite un anno fa, siamo oggi arrivate a più di 50 - dice Simone Pascuzzi consigliere comunale di minoranza di Fratelli d’Italia -. In provincia di Forlì-Cesena è già presente tra gli altri in comuni limitrofi come Longiano, Gatteo e Savignano. Il controllo del vicinato è uno strumento pragmatico, serio e gratuito, che va a rafforzare l’attività delle forze dell’ordine attraverso la formazione di gruppi di cittadini che collaborano per fare del quartiere un luogo sicuro. L’obiettivo dei nostri gruppi è accrescere il comune senso civico, coinvolgendo attivamente i cittadini e rafforzare la fiducia nelle persone residenti nello stesso quartiere e nelle istituzioni. Il suo obiettivo è combattere la microcriminalità senza mettere nessuno in situazioni di pericolo ma, semplicemente, facendo rete e attivando il miglior antifurto di tutti: il proprio vicino di casa".

La serata è stata l’occasione per capire le problematiche sulla sicurezza urbana, come approcciarle e sull’operatività dei gruppi. "Ringrazio il Comandante dei Carabinieri e il Comandante della Polizia Locale di San Mauro Pascoli - dice Pascuzzi - . A oggi sono operativi tre gruppi di controllo vicinato. Il nostro obiettivo è farne nascere altri".

Ermanno Pasolini